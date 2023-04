VINGER AAN DE SOAP. SMS-verkeer uit de toekomst in ‘Thuis’ en Eddy naar de exit in ‘Familie’

TVOf het nu ‘Familie’, ‘Thuis’, ‘Neighbours’ of ‘Sturm Der Liebe’ is: het merendeel van de Vlamingen heeft wel een vaste afspraak met hun favoriete soap. Om tussen de uitzendingen door niet op uw honger te blijven zitten, houden wij de vinger aan de pols in soapland. Want niet alleen op de set, maar ook achter én naast het scherm valt er veel te beleven. Ontdek het elke week in de soapcheck van ‘Dag Allemaal’.

‘Thuis’: per vergissing

Volledig scherm © RV

‘Thuis’-actrice Daphne Paelinck (Christine) trekt van 12 mei tot en met 18 juni naar het theater met de voorstelling ‘Ik heb zin in jou’. Daarin draait alles rond een sms’je dat per vergissing naar een ex in plaats van een nieuw lief werd verstuurd. Het blijkt de start van misverstanden die zich alsmaar opstapelen. Het stuk loopt in het EWT in Deurne. Doen o.a. ook mee: ‘Familie’-acteur Pieter Van Keymeulen (Laurens) en zangeres ­Sandrine Van Handenhoven.

‘Thuis’: bericht uit de toekomst

Volledig scherm © RV

Advocaat Dries (Yemi Oduwale) en de veel jongere studente Silke (Ivana Noa) zijn geen koppel, maar ze sturen elkaar wel flirterige sms’jes. Dat blijft in ‘Thuis’ uiteraard niet zonder gevolgen. In hun stiekeme communicatie slopen echter twee foutjes. Zo stuurde Silke vanuit Italië naar Dries het zinnetje “I’ll be back”, maar op het scherm stond Dries als afzender vermeld. Bovendien kreeg Dries in de aflevering van 21 maart enkele berichtjes uit de toekomst, want die werden volgens de vermelding pas de volgende dag, op 22 maart, verstuurd. “Wel handig voor bij het invullen van je Lotto-formulier”, merkte een fan online op.

‘Thuis’: diëtisten halen mosterd bij soap

Volledig scherm © RV

Elk jaar, tijdens De Week van de Diëtist, zetten de diëtisten van Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA) zichzelf op een ludieke manier in de schijnwerpers. Deze keer haalden ze de mosterd bij de begingeneriek van ‘Thuis’. Mét de zegen van componist Miguel Wiels: de zorgverleners mochten zijn muziek gebruiken. De Week van de Diëtist is net voorbij, maar het filmpje is nog te bekijken op het Instagramaccount @znantwerpen.

‘Familie’: nieuwe look

Volledig scherm © RV

In ‘Familie’ komt de buitenkant van de Jan & Alleman nog maar zelden in beeld, maar bij de vrijgezellen van Benny (Roel Vanderstukken) gebeurde dat toch nog eens. Café Het Brughuis staat in Muizen en kreeg duidelijk een nieuwe look. De geschiedenis van het echte café loopt erg gelijk met die van de tv-versie. In dezelfde periode stonden ze een tijd geleden allebei te koop en werden ze overgenomen door nieuwe eigenaars, die allebei besloten om de buitenkant te renoveren. Allemaal toeval, want de scenaristen wisten niet dat de echte eigenaars dat ook van plan waren.

‘Thuis’: inside joke

Volledig scherm © VRT

Grappig! Lowie (Mathias Vergels) weet dat hij over enkele maanden papa wordt van een dochter en is daarom op zoek naar een gepaste meisjesnaam. Zo vroeg hij zijn friend with benefits Viv hoe zij Lynn vindt klinken. Iedereen die kijkt, weet dat Viv wordt gespeeld door Lynn Van den Broeck en dat zij en Mathias in het echte leven een koppel zijn.

‘Familie’: eddy naar de exit

Het huwelijk van Benny en Samira betekent de exit van Eddy uit ‘Familie’. “Geen probleem, want ik wist dat mijn personage niet lang zou meegaan”, aldus Brik Van Dyck. “Eddy was spraakmakend met z’n vrouwonvriendelijke uitspraken die je niet meer zo makkelijk op tv hoort. Ik kreeg daar veel opmerkingen over. Sommigen zeiden dat ik chance had dat ze me beter kenden, omdat ze anders op mijn gezicht zouden slaan. (lacht) Ik vond de rol heel plezant en zou een terugkeer heel tof vinden. Eddy leeft nog, hé.”

Volledig scherm © VTM

Steven De Lelie (Bert) gaat zingen. De ‘Familie’-acteur maakt deel uit van de gloednieuwe concertband van Radio Minerva, die op 7, 8 en 9 april in het Fakkeltheater in première gaat en een muzikale tocht aanbiedt door het Minerva-archief met vooral meezingers en crooners.

Volledig scherm © RV

‘Thuis’ krijgt een nieuwe bewoner. Aaron De Groeve (25) speelt Gaby, een ambitieuze en sympathieke geneeskundestudent. Aaron was eerder te zien naast Gloria Monserez in ‘Liefdestips Aan Mezelf’ en zegt: “Ik vind het fijn en spannend om als jonge acteur samen te werken met zoveel grote namen.”

Volledig scherm © © VRT

De Vlaamse versie van de Oekraïense animatiefilm ‘Mavka’ loopt nu in de bioscoop en werd ingesproken door ‘Familie’-acteur Aaron Blommaert (Raven), ‘#LikeMe’-gezicht Lotte De Clerck (Emma) en ‘Familie’-­actrice Anneke van Hooff (Shirley).

Volledig scherm Familie - SOAP SERIES (BEL-2023) - soapspoiler wk 13 - caption: Aaron Blommaert (Raven) © VTM

In de podcast ‘De thuisploeg’ staat deze week Ann Pira (Nancy) centraal. Ze vertelt onder meer dat haar loge bulkt van de voorwerpen die ze stiekem pikte van de set. Zo heeft ze nog steeds de positieve zwangerschapstest van Britney liggen, alsook haar ‘I love Eddy’-brommerhelm. Te beluisteren op VRT MAX.

Volledig scherm © © VRT

