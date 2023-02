VINGER AAN DE SOAP. Schattige blooper in ‘Thuis’ en het geheime ingrediënt in het stoofvlees van de bomma

TVOf het nu ‘Familie’, ‘Thuis’, ‘Neighbours’ of ‘Sturm Der Liebe’ is: het merendeel van de Vlamingen heeft wel een vaste afspraak met hun favoriete soap. Om tussen de uitzendingen door niet op uw honger te blijven zitten, houden wij de vinger aan de pols in soapland. Want niet alleen op de set, maar ook achter én naast het scherm valt er veel te beleven. Ontdek het elke week in onze soapcheck.

‘Thuis’: moedig

Tine Priem (Tamara) heeft een moedig bericht over haar mentale gezondheid gepost. “Dit ben ik, een positieve, zelfstandige, gevoelige, sterke vrouw. Maar 2,5 jaar geleden ben ik in een burn-out beland. Volledig uitgeput, niets lukte nog. Tijdens mijn verplichte rust begon ik aan mijn herstel. Stap voor stap met veel slapen, mediteren, wandelen, goed eten. Ik luister nu naar de signalen van mijn lichaam, zelfzorg is mijn hoogste prioriteit. Waarom vertel ik dit? We leven allemaal zo gehaast en de druk is groot. Ik zie velen worstelen, maar het is oké om te zeggen dat het even niet gaat. Herken het, praat erover. En weet dat het goed komt.”

‘Lisa’, ‘Familie’ en ‘Thuis’: schoon volk in Oostende

Veel schoon volk op de rode loper van de Ensors. De Vlaamse film- en tv-prijzen werden zoals gebruikelijk uitgereikt op Filmfestival Oostende, dat dit jaar een recordeditie werd met 48.000 bezoekers. Op het podium ging de meeste aandacht natuurlijk naar de drie prijsbeesten van de avond: de films ‘Close’ en ‘Zillion’ wonnen respectievelijk zes en vier Ensors, en voor televisie was de VRT Max-reeks ‘Roomies’ de grote winnaar met vijf beeldjes. Erg opvallend: de afterparty aan zee lokte opvallend veel gezichten uit soapland.

‘Familie’: geen 3

Maarten Cop (Jelle) vierde zijn 23ste verjaardag, iets wat zijn ‘Familie’-collega’s niet zomaar wilden laten passeren. Dus haalden ze een kroon en een taart in huis. Het kaarsje met het cijfer 3 was echter spoorloos, zodat er drie alternatieve kaarsjes op het gebak werden gezet. Daardoor leek Maarten wel 2.111 jaar te worden.

‘Familie’: geheim recept

De voorbije weken stond in ‘Familie’ het lekkerste stoofvlees van de wereld centraal: dat van de Bomma. Wat is toch het geheime ingrediënt dat zij gebruikt? Dat verklapte ze aan Louise, maar de kijker kreeg het niet te horen. Met gemor op sociale media als gevolg: ‘Wat een afknapper!’ De wrevel is onnodig, want het geheim staat op p. 68 in ‘Het kookboek van de Bomma’ dat al een jaar uit is. “Dit is een beetje z’n eigen leven gaan leiden. Maar het grote geheim is een doodgewoon stukje pure ­chocolade. En een vleugje magie.”

‘Thuis’: in de war

Wat een schattige blooper. Mathias Vergels (Lowie) had een scène met de kleine Vic (4), die Leo speelt. Zoals steeds werd de scène eerst gerepeteerd en bij de eigenlijke opname werden de dialogen hernomen. Maar dat zorgde voor verwarring bij de kleuter. Want toen Mathias zijn zin ‘Dan mag je van mij wat langer wakker blijven’ uitsprak, antwoordde de kleine dreumes doodleuk: “Maar dat heb je al gezegd.”

Volledig scherm Mathias Vergels en Vic in thuis © VRT

Altijd al een ACE-collega van Eddy, Joren of Thilly willen zijn? Fans kunnen hun favoriete soap vestimentair in huis halen, want de VRT brengt naast T-shirts en sweaters nu ook petten (€ 12,99) uit van ACE, het klusbedrijf van Adil in ‘Thuis’. Alles is te koop op shop.een.be.

Nogal wat kijkers stellen zich vragen bij een ongelukkige timing in hun favoriete series. In ‘Thuis’ werd de nieuwe wijnbar ingehuldigd en in ‘Familie’ opende de gerenoveerde Foodbar. Telkens vloeiden daarbij rijkelijk bubbels, wijn en andere alcoholische dranken. “Zeer jammer, want net nu wordt Tournée Minérale georganiseerd en probeert iedereen om eens een maand alcoholvrij door het leven te gaan”, wordt er opgemerkt.

Volledig scherm Familie - Foodbar © VTM

Op fansites van ‘Thuis’ circuleerde de voorspelling dat Waldek (Bart Van Avermaet) de reeks zou verlaten. Volgens de verhaallijn zou hij met Nora (Amara Reta) naar Zwitserland verhuizen. “Flauwekul, Waldek blijft in ‘Thuis’”, redeneert een fan. “Want in september gaat hij mee met de jaarlijkse ‘Thuis’-reis en de makers gaan echt geen acteur meenemen die dan niet meer in de reeks zit.” En zo blijkt: Waldek heeft ondertussen beslist om Nora te dumpen. Hij emigreert dus niet en blijft de wijngaard trouw.

