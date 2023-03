VINGER AAN DE SOAP. Multicultureel huwelijk in ‘Thuis' en minitaartjes voor Kürt Rogiers

TVOf het nu ‘Familie’, ‘Thuis’, ‘Neighbours’ of ‘Sturm Der Liebe’ is: het merendeel van de Vlamingen heeft wel een vaste afspraak met hun favoriete soap. Om tussen de uitzendingen door niet op uw honger te blijven zitten, houden wij de vinger aan de pols in soapland. Want niet alleen op de set, maar ook achter én naast het scherm valt er veel te beleven. Ontdek het elke week in de soapcheck van ‘Dag Allemaal’.

‘Familie’: Bucketlist

Omdat Hanne in ‘Familie’ naar Nepal vertrok, verdwijnt Margot Hallemans enkele maanden uit beeld. ‘Ik nam een sabbatical om in Zuid-Afrika getuige te zijn bij het huwelijk van mijn beste vriendin’, aldus de actrice. ‘Nadien trok ik er ook wat rond en deed ik twee ­weken vrijwilligerswerk in een plaatselijke school. Iets wat al lang op mijn bucketlist stond. Ik nam ook een reeks yoga-video’s op, die binnenkort op een website zullen worden aangeboden. Begin april sta ik weer op de set, ik duik nog voor de seizoensfinale weer in ‘Familie’ op.’

‘Thuis’: Meer kleur

Negentien jaar na het jawoord van Mo (Noureddine Farihi) en Veronique (Viv Van Dingenen) zorgden Adil (Nawfel Bardad-­Daidj) en Christine (Daphne Paelinck) voor het tweede multiculturele huwelijk in ‘Thuis’. “Hoe meer kleur op tv, hoe beter”, vindt Daphne. “Dat is een weerspiegeling van de maatschappij van vandaag. Er zijn steeds meer gemengde huwelijken en die hebben evenveel kans op slagen als eender welk huwelijk. Nawfel en ik hebben ’t er vaak over, we waarderen deze verhaallijn enorm. We vinden het mooi om Vlaanderen te kunnen tonen dat een huwelijk met partners van verschillende origine kan werken. Misschien kan ons tv-huwelijk sommige twijfelaars ’n duwtje in de rug geven?”

De bruiloft zorgde op tv wel voor heel wat drama, want nadat de ceremonie had plaatsgevonden, werd het huwelijksfeest afgelast uit vrees voor een aanslag. Achter de schermen werd er bij de opnamen veel gelachen, zo blijkt uit de setbeelden.

‘Familie’: Uit elkaar

Volledig scherm Maksim Stojanac en Ninalotte Roose op de première van ‘Zillion’. © Kristof Ghyselinck

In ‘Familie’ is er naast Toon Hens (Diego) en Loes Van den Heuvel (Karin) nog een nieuw gezicht: Ninalotte Roose. De actrice was eerder te zien in de erg gewaardeerde Streamz-serie ‘2DEZIT’ en de film ‘Bittersweet 16’. Ninalotte verscheen in oktober vorig jaar met ‘#LikeMe’-­ster Maksim Stojanac op de rode loper van de film ‘Zillion’ en de twee bevestigden toen dat ze een­ ­koppel waren. Ondertussen zijn ze dat niet meer, ze gingen iets meer dan een maand geleden als goede vrienden uit elkaar.

‘Familie’: 25 of 52

Volledig scherm © Rv

Jan Van den Bosch (Zjef) verraste zijn ‘Familie’-collega Kürt Rogiers (Lars) met schattige mini-taartjes voor zijn 25ste verjaardag. Of was het zijn 52ste? Veel feesten was er voor Kürt niet bij, want hij had enkele spannende buitenopnamen. Uit een selfie van Sandrine André (Veronique) bleek dat ze daarbij een tijd in een wagen moesten schuilen voor de regen. Zo verklapte ze en passant dat Lars en Veronique weer samen optrekken. Na de ontrouw van Veronique en de dood van Koen hadden zij nochtans afgesproken elkaar te mijden. Maar ‘Larsique’ lijkt weer op het juiste spoor te zitten.

‘Thuis’: Bedrog

Tijdens de BV-week in ‘Thuis’ dook Metejoor op als gastacteur. De zanger heeft een vaste vriendin, maar in de serie papte hij aan met Viv (Lynn Van den Broeck). Op fansites vroegen kijkers zich af of hij zijn vriendin zo niet bedroog. ‘Metejoor speelde een fictieve versie van zichzelf’, zegt ­woordvoerder Hans Roggen. ‘Hij had er geen probleem mee en vond de verhaallijn grappig. Hij wou zelfs op ’t huwelijksfeest van Adil en Christine zingen. Maar dat feest ging niet door.’ (lacht)

‘Familie’: Met Tasha

Volledig scherm Jacky Lafon © Tessa Kraan

Jacky Lafon gaat opnieuw acteren. De ex-‘Familie’-actrice (Rita) vertolkt van 6 tot 29 oktober de hoofdrol in ‘Zo mooi, zo blond’, een Studio 100-komedie vol Vlaamse hits uit de jaren 70, in Theater Elckerlyc. Naast Jacky doen o.a. ‘Familie’-collega Yanni Bourguignon, ‘Sara’-acteur Ivan Pecnik en ‘De Buurtpolitie’-­gezicht Lisa Gerlo mee en ex-‘Fata Morgana’-­presentatrice Geena Lisa beleeft haar musicaldebuut. ‘Ik moest niet lang nadenken toen men mij deze rol aanbood’, aldus Jacky. ‘Dit zijn de liedjes die de mensen graag horen, verpakt met volkse humor. Dat is mijn ding. En mijn hondje Tasha mag ook meedoen.’

KORT Ex-‘Familie’-actrice Martine Jonckheere (Marie-Rose) moest eind vorig jaar door haar borstkankeroperatie afhaken voor de voorstelling ‘Café Beveren’. Maar er zijn al nieuwe plannen: in december speelt ze de echtgenote van Koen Crucke in de komedie ‘Kerst met krukken’ in het Gentse Farcetheater. In de nieuwste aflevering van de podcast ‘De thuisploeg’, te beluisteren op VRT MAX, vertelt Wim Stevens (Tom) over zijn spannendste scène ooit op de set van ‘Thuis’. “Toen er nog geen stuntmannen werden ingehuurd, deed ik mijn stunts zelf”, herinnert hij zich. “Ik zat achter het stuur van een Porsche en moest snel op een smal boswegje rijden, om dan bruusk te stoppen vlak voor de camera. Gevaarlijk en spannend. Wel jammer dat Tom die Porsche niet meer heeft.”(lacht) Van 6 tot 30 april speelt ‘Familie’-acteur Roel Vanderstukken (Benny) in het Fakkel­theater aan de zijde van model/actrice Lize ­Feryn ‘The Broken Circle Breakdown’. Dat is het theaterstuk waarop de film met Veerle Baetens en Johan ­Heldenbergh ­gebaseerd is.