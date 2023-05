VINGER AAN DE SOAP. Een mooi moment voor Aaron Blommaert en héél veel nepbloed in ‘Familie’

TVOf het nu ‘Familie’, ‘Thuis’, ‘Neighbours’ of ‘Sturm Der Liebe’ is: het merendeel van de Vlamingen heeft wel een vaste afspraak met hun favoriete soap. Om tussen de uitzendingen door niet op uw honger te blijven zitten, houden wij de vinger aan de pols in soapland. Want niet alleen op de set, maar ook achter én naast het scherm valt er veel te beleven. Ontdek het elke week in de soapcheck van ‘Dag Allemaal’.

‘Familie’: “Zo trots!”

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Hij dacht dat het hem nooit zou overkomen, maar kijk, soms zijn de wonderen de wereld nog niet uit. ‘Familie’-acteur Aaron Blommaert (Raven) mocht op MNM, waar hij in het weekend presenteert, zijn eigen debuutsingle aankondigen. Geen egocentrisch trekje, maar een duidelijke opdracht van zijn radioproducer, want ‘Zonde’ was bij MNM wel degelijk verkozen tot ‘Big Hit’. “Ik ben zo trots dat ik dit mag doen”, glundert Aaron. Deze week geeft hij tijdens een gesloten showcase zijn eerste solo-optreden.

‘Thuis’ en ‘Familie’: Collega’s

Volledig scherm Vinger Aan De Soap DA/20 - Familie; op de foto: Britt Das (Jill) © RV

Ze was al Celien in ‘Lisa’ en nu heeft Britt Das (25) een nieuwe rol beet: die van Jill in ‘Familie’. Britt is de dochter van ‘Thuis’-icoon Marleen Merckx (Simonne), als baby figureerde ze zelfs als de kleine Franky. Moeder en dochter stonden ook samen op de set van de tv-serie ‘Wij Waren Daar’. In ‘Familie’ is Jill de mogelijke stoorzender tussen Louise en Raven. “Toen ik te horen kreeg dat deze rol voor mij was, vroeg ik toch nog wat bedenktijd”, aldus Britt. “Ik zit immers in mijn laatste jaar aan de toneelschool en wil in juni afstuderen. Mijn debuut in ‘Familie’ zou samenvallen met het stuk dat ik dan moet spelen, dus dat wordt stressen. Maar mijn moeder zegt: ‘Niet twijfelen, dit moet je doen!’ Niet dat ik echt veel extra motivatie nodig had, maar zij gaf me toch het ultieme duwtje in de rug. En zo sta ik nu al op de set bij ‘Familie’. Mama en ik zien elkaar trouwens niet als concurrenten. Iedereen bij de twee soaps denkt volgens mij hetzelfde: we zien elkaar vooral als collega’s.”

‘Thuis’: “Foei, minister”

Volledig scherm Hoofdinspecteur Patje (Gunter Reniers) overleeft de bomaanslag niet. © © VRT

Hoofdinspecteur Patje verdween uit ‘Thuis’ omdat hij een bomaanslag niet overleefde. Wie acteur Gunter Reniers nog aan het werk wil zien, kan terecht in Theater De Roxy in Sint-Truiden. Daar speelt hij mee in de komedie ‘Foei, minister’ aan de zijde van Céline Malyster. “Wij kennen elkaar al langer”, zegt Gunter. “In 2006 werd Céline tweede bij Miss Belgian Beauty en ik was haar peter. Het toneelstuk speelde ik al eens in 2008 met Gert Verhulst, Peter Van de Velde en Peter Bulckaen. Onze getalenteerde Limburgse cast zal even erg op de lachspieren werken.” Tickets: www.deroxy.be.

‘Thuis’: Fijne mens

Volledig scherm Vinger Aan De Soap DA/20 - ’Thuis’: Fijne mens Danny Timmermans met bloemen © RV

Danny Timmermans werd na zijn allerlaatste scène als slechterik Chris niet alleen op de set met bloemen en een dankwoord uitgewuifd, de acteur kreeg ook op sociale media heel wat lieve woordjes en complimenten toegeworpen. Zo liet zijn tegenspeler Stan Van Samang (Harry) weten: “Merci Danny, het was een eer! Wat een fijne mens ben je. Zo evil als Chris was, zo heerlijk ben jij. Wat een acteur. Hopelijk ooit nog eens met of tegenover elkaar.”

‘Familie’: Blij weerzien

Volledig scherm Vinger Aan De Soap DA/20 - ’Familie’: Nostalgie ‘Familie’-acteur Jef De Smedt (Jan) met Christophe Dujardin © RV

Jef De Smedt (Jan) sprak tijdens zijn fietsvakantie in de buurt van het Spaanse Calpe af met een oude bekende: Christophe ­Dujardin. In de beginjaren van ‘Familie’, meer dan dertig jaar ­geleden, speelde hij Bart, de tv-zoon van Jan. “Wij hebben altijd contact gehouden”, vertelt Jef. “Christophe woont in Spanje, hij werkt er bij een groot ­advocatenkantoor. Telkens als ik in Spanje ben, gaan we samen iets eten. Het is altijd een blij weerzien, waarbij we mooie herinneringen ophalen.”

‘Familie’: Veel nepbloed

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

In ‘Familie’ werd Brahim (Amine Boujouh) neergeslagen door Aurélie (Ninalotte Roose) en dat zorgde voor een bloederige scène. De makers zetten een grappig filmpje online waarin ze laten zien hoe de scène en hoofdwonde tot stand kwamen. Er werd zo kwistig met het flesje nepbloed gewerkt dat de mat waarop Amine lag achteraf moest worden weggegooid.

Kort ‘Familie’-actrice Alix Konadu (Kato) postte in een opmerkelijk filmpje beelden van haar nieuwe, extra lange en kleurrijke kapsel. Dat ziet er volgens heel wat volgers ‘episch’ uit. Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven. ‘Neighbours’-actrice Lucinda Cowden heeft een mooie upgrade gekregen in Ramsay Street. Haar personage Melanie Pearson trouwde in de slotaflevering nog met Toadie, maar was altijd slechts een gastpersonage. “Vanaf het nieuwe seizoen hoor ik tot de vaste cast, ik krijg zelfs een plaats in de begingeneriek”, laat ze trots weten. Volledig scherm Vinger Aan De Soap DA/20 - Neighbours’-actrice Lucinda Cowden © RV ‘Thuis’-acteur Mathias Vergels (Lowie) brengt op 19 mei zijn nieuwe single uit: ‘Te mooi om waar te zijn’. Volledig scherm Mathias Vergels (Lowie) © © VRT ‘Familie’-actrice Margot Hallemans ­(Hanne) voelde het al een tijdje kriebelen en gaat het nu echt doen. “Na mijn opleiding als coach ga ik nu zelf coaching-­sessies aanbieden voor jongeren en vrouwen tussen 14 en 30 jaar”, zegt ze. “Omdat ik geloof in de kracht van specialisatie, richt ik me enkel op deze specifieke doelgroep. Ben je de weg even kwijt? Ik help je graag weer op pad, zodat jij je ware zelf kan terugvinden. Laat angsten los en vind de moed om in je kracht te staan.” Volledig scherm Margot Hallemans © Dieter Bacquaert