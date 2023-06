VINGER AAN DE SOAP. Een geheim pact in ‘Familie’ en er schuilt een dichter in Joren uit ‘Thuis’

TVOf het nu ‘Familie’, ‘Thuis’, ‘Neighbours’ of ‘Sturm Der Liebe’ is: het merendeel van de Vlamingen heeft wel een vaste afspraak met hun favoriete soap. Om tussen de uitzendingen door niet op uw honger te blijven zitten, houden wij de vinger aan de pols in soapland. Want niet alleen op de set, maar ook achter én naast het scherm valt er veel te beleven. Ontdek het elke week in de soapcheck van ‘Dag Allemaal’.

‘Familie’: Geheim pact

Volledig scherm Kürt Rogiers (Lars) en Aaron Blommaert (Raven) © VTM

Aaron Blommaert (Raven) deed bij MNM een verrassende uitspraak over hem en zijn tv-vader Kürt ­Rogiers (Lars). ‘Kürt en ik hebben twee jaar geleden een geheim pact gesloten’, aldus Aaron. ‘Het pact van Kalmthout, genoemd naar de prachtige locatie waar we hebben gezworen dat we ons lot aan elkaar verbinden. Dus als de ene ooit met ‘Familie’ stopt, doet de andere dat ook. Nu, Kürt speelt al zeven jaar mee en ik ben nog maar aan mijn derde seizoen bezig, dus ik ben benieuwd hoe dit nu afloopt. Wie weet zegt Kürt nu al dat hij wil stoppen, maar dan heb ik een probleem. Want ik kom mijn beloftes graag na, maar ik wil nu nog niet stoppen.’

Twee jaar?

Volledig scherm ‘Familie’-acteur Aaron Blommaert (Raven) bij MNM © RV

In september vorig jaar zei Aaron in de MNM-podcast ‘22 minuten stomme vragen’ wel: ‘Mijn rol in ‘Familie’ zal wel eens eindigen en ik denk dat het geen vier of drie jaar meer zal duren. Eerder twee.’ Dat wil zeggen dat volgend seizoen misschien wel het laatste wordt voor Aaron. En afgaand op het pact van Kalmthout houdt het dan ook voor Kürt Rogiers op in september 2024...

‘Familie’: Twee vriendinnen

Volledig scherm 'Familie'-acteur Jef De Smedt (Jan) met cavia's © RV

Dit cadeau had Jef De Smedt (Jan) niet zien aankomen. ‘Voor mijn Vaderdag kreeg ik twee leuke vriendinnen: twee cavia’s. Dit is genieten, want dit is jeugdsentiment voor mij. Pure nostalgie. En ik noem ze Madox en Lore.’

‘Thuis’: Bodyshaming

Volledig scherm Actrice Lynn Van den Broeck (Viv) © RV

Lynn Van den Broeck (Viv) vertelt in het Play4-programma ‘Helden Van Het Internet’ dat ze te maken krijgt met online bodyshaming. Zo vond een kijker dat ze te kleine borsten had. ‘Jouw vrouw heeft misschien meloenen, maar ik heb twee mandarijntjes en die passen perfect bij mijn lichaam’, reageert de actrice. ‘Ik kreeg in het begin veel negatieve reacties, maar heb beslist om die minder toe te laten in mijn leven om er minder mee geconfronteerd te worden.’

‘Thuis’: Dichter

Volledig scherm Mathieu Carpentier (Joren) / Cover van dichtbundel © © VRT / RV

Mathieu Carpentier (Joren) is voortaan ook poëet. De ‘Thuis’-acteur bracht zijn eerste dichtbundel uit bij uitgeverij Deystere onder de titel: ‘Ik zwijg liever en schrijf’. Samen met een vierkoppige band stelde hij de bundel voor, want sommige gedichten werden op muziek gezet. ‘Het vroeg toch meer werk dan gedacht of toch hoe ik het wou’, zei Mathieu. ‘Veel doen en dan weer in twijfel trekken en dan toch maar doen. Gelukkig maar, want wat een plezier. Dit is een ervaring om nooit te vergeten.’

Milo, Belle of Solange? U beslist

Volledig scherm Camille Dhont © RV

Deze zomer starten de opnamen van de telenovelle met Camille in de hoofdrol. Centraal staat een bijzonder meisje met een gouden stem, dat verplicht wordt haar talent voor de buitenwereld te verbergen. Hoe zij zal heten, beslist u. Op vtm.be kan u stemmen voor Milo, Belle of ­Solange. ‘Milo was mijn bijnaam op school’, zegt Camille. ‘Belle komt van Isabelle, zo heet mijn mama. En ­Solange is de mama van mijn opa, zij was een ­zangeres. De naam met de meeste stemmen wordt niet alleen mijn schermnaam, maar ook de titel van de ­telenovelle. Ik ben benieuwd.’

‘Familie’: Bekend gezicht

Volledig scherm Maarten Cop als Jelle (rechts) © VTM

In ‘Familie’ kreeg Jelle (Maarten Cop) het op zijn studentenkot aan de stok met een nieuwkomer. ­Wellicht komt die u bekend voor. Acteur Ruben Degroote maakte immers vier jaar geleden zijn ­opvallend tv-debuut in de Eén-serie ‘Het Gezin’, waarin hij als onhandige zoon rijlessen kreeg van zijn vader, maar er weinig van bakte. Nadien werd hij een van de bandleden van Bobby, de groep waar ook ‘Familie’-acteur Aaron Blommaert (Raven) deel van uitmaakte, maar die ondertussen gestopt is.

Volledig scherm Maarten Cop als Ruben in 'Het Gezin' op VRT 1 © VRT

Kort nieuws: ‘Familie’-acteur Yanni Bourguignon ­(Cédric) zal de opnamen van ­enkele scènes uit de slotepisode van ‘Familie’ niet snel vergeten. Die waren voor hem zo heftig, dat hij op de set het bewustzijn verloor. In een trailer is te zien hoe hij in die finale in een kist levend begraven wordt. Volledig scherm © RV ‘Thuis’-actrice Ivana Noa (Silke) is vanaf 21 juni in de bioscoop te horen als de stem van een van de hoofdpersonages in de nieuwe Disney/Pixar-film ‘Elemental’. Volledig scherm © © VRT Vanaf 3 juli presenteert ‘Familie’-actrice Charlotte Sieben (Louise) samen met Manu Van Acker elke weekdag de ochtendshow bij MNM. Dat deden ze al eens eerder en toen amuseerden ze zich kostelijk. ‘We verkleden ons graag en dat zullen we nu zeker ook doen’, klinkt het. In de studio hangen camera’s, dus die verkleedpartijen komen ook op tv. Volledig scherm © RV ‘Familie’-acteur Kürt Rogiers (Lars) trekt deze zomer met zijn gezin naar New York en Washington. ‘Die reis gingen we al in 2020 maken, maar door de pandemie hebben we die moeten uitstellen’, vertelt Kürt. ‘Gelukkig zien Merlijn en Lola het nog steeds zitten om met mama en papa op reis te gaan, ze vinden ons dus nog niet oud of vervelend.’ (lacht) Volledig scherm © RV

LEES OOK: