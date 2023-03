VINGER AAN DE SOAP. Drama op komst in ‘Thuis’ en babygeluk in ‘Lisa’

TVOf het nu ‘Familie’, ‘Thuis’, ‘Neighbours’ of ‘Sturm Der Liebe’ is: het merendeel van de Vlamingen heeft wel een vaste afspraak met hun favoriete soap. Om tussen de uitzendingen door niet op uw honger te blijven zitten, houden wij de vinger aan de pols in soapland. Want niet alleen op de set, maar ook achter én naast het scherm valt er veel te beleven. Ontdek het elke week in de soapcheck van Dag Allemaal.

‘Thuis’: unicum

Op het officiële Facebook-account suggereren fans dat schurk Chris (Danny Timmermans) binnenkort opnieuw opduikt en dus ook in de slotepisode voor de zomer voor onheil zal zorgen. Dat zou niets meer of niets minder dan een primeur zijn, omdat dezelfde slechterik dan twee jaar na elkaar de hoofdrol zou spelen in een seizoensfinale. In de vorige finale stak de drugsbaron de schuur in brand met daarin de geknevelde inspecteurs Tim en Dieter, die maar net aan de vuurdood wisten te ontsnappen. ‘Chris komt die openstaande rekening nog vereffenen’, klinkt het online.

‘Familie’: uitgelezen kans

Volledig scherm Danny Dorland in Thailand © RV

Danny Dorland (26) blikt met plezier terug op zijn passage als Freek in ‘Familie’, al moest hij daarvoor een vakantie van drie maand in Thailand onderbreken. ‘Die rol wilde ik écht niet laten schieten’, aldus Danny, die officieel in Nederland woont, maar sinds z’n debuut in 2019 in ‘#LikeMe’ meer tijd doorbrengt in Vlaanderen. ‘Ik heb het hier heel erg naar mijn zin, heb er een mooie kennissenkring opgebouwd en zou graag meer in Vlaanderen werken. ‘Familie’ zag ik dan ook als een uitgelezen kans.’

Na de opnamen reisde Danny terug naar Thailand om er zijn resterende vakantieweken door te brengen. ‘Ik wilde eens drie maanden goed voor mezelf zorgen en hard aan mezelf werken en in Thailand lukt me dat allemaal veel beter’, zegt hij. ‘Ik sloot me op als een monnik, deed elke dag aan krachttraining en focuste op gezonde voeding. Mijn ‘#LikeMe’-collega Maksim Stojanac, die net als ik graag sport, is me komen opzoeken. We huurden er twee weken samen een huisje en brachten veel vrije tijd samen door. Heel leuk.’

‘Thuis’: singles

Viv (Lynn Van de Broeck) en Lowie (Mathias Vergels) vinden het jammer dat er naast Valentijn geen vrijgezellendag bestaat, maar dat klopt niet: single’s day op 11 november - het cijfer 1 in 11-11 staat voor alleenstaanden - is een van de grootste online winkeldagen. Lynn is deze week gast in de podcast ‘De Thuisploeg’ met MNM-dj Sander Gillis (30), te beluisteren op VRT MAX. Ze vertelt er hoe het is om met haar echte lief te spelen: ‘Mijn lastigste scène ooit was de break-up van Viv en Lowie. Ik kon maar niet stoppen met wenen.’

‘Familie’: hamster

Yanni Bourguignon (Cédric) excuseerde zich online bij de kijkers omdat hij vond dat hij er in een aflevering minder goed uitzag. ‘Veel fans vroegen zich af waarom ik in de scène met Mathias en Vanessa net een hamster was’, klinkt het. ‘Wel, ik was net geopereerd aan de linkerkant van mijn gebit. Tijdens de opnamen was de zwelling helaas nog niet volledig weggetrokken. Maar gelukkig heb ik ondertussen weer een normaal gezicht.’

‘Familie’: zelfliefde

Tijdens een opdracht als model in Parijs postte Bab Buelens (Emma) een mooie lingeriefoto, waarop ze niet alleen haar minuscule outfit, maar ook het grote litteken van haar buikoperatie toonde. ‘Hallo, van mij tijdens een les in zelfliefde’, was haar boodschap. Haar volgers hadden enkel complimentjes over voor haar, zoals: ‘Alle stukjes van je goddelijke lijf zijn zo prachtig.’

‘Thuis’: minderjarig

Harry (Stan Van Samang) en Thilly (Lauren Müller) zijn stiekem getrouwd, maar de scenaristen maakten daarbij een administratieve blunder. Naast Judith (Katrien De Ruysscher), de zus van Thilly, was ook Zihame (Sofia Zaifri), de tienerdochter van Harry, getuige bij de voltrekking van het huwelijk. Maar een getuige moet wettelijk gezien meerderjarig zijn en dat is Zihame als 16-jarige nog niet.

‘Thuis’-acteur Stan Van Samang (Harry) staat voor het eerst op de affiche van het Schlagerfestival in de Trixxo Arena in Hasselt, naast namen als Christoff, De Romeo’s, Laura Lynn, Sergio en Willy Sommers. Gastheer van de shows van 24-26 maart 2023 is ‘Familie’-collega Kürt Rogiers (Lars). Stan won in 2007 ‘Steracteur Sterartiest’ en nam eerder ook al met succes deel aan ‘Liefde Voor Muziek’, want dat programma leverde hem nadien een handvol hits op.

Er lijkt heel wat babygeluk op komst in ‘Lisa’

De makers van de VTM-­telenovelle zoeken voor nieuwe opnamen voor het laatste seizoen nog een pasgeborene van maximum vier weken, een meisje van één maand en een mannelijke tweeling van drie maanden. Op de forums vragen de fans zich dan ook af wat ze daar allemaal nog mee van plan mee zijn.

In ‘Thuis’ is dan weer drama op komst

Op een gespecialiseerde website zijn de tv-makers immers op zoek naar edelfiguranten voor opnamen begin maart voor volgende rollen: een dokter, een MUG-arts, verpleegkundigen, een griffier, een procureur en diverse agenten. Dat wijst erop dat er op een crime scene en in een ziekenhuis zal worden gefilmd. Een slechterik wordt blijkbaar niet gevraagd: die hebben ze dus al.

