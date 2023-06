VINGER AAN DE SOAP. Afscheid nemen in ‘Thuis’ en een nieuwe look voor Tine Priem

TVOf het nu ‘Familie’, ‘Thuis’, ‘Neighbours’ of ‘Sturm Der Liebe’ is: het merendeel van de Vlamingen heeft wel een vaste afspraak met hun favoriete soap. Om tussen de uitzendingen door niet op uw honger te blijven zitten, houden wij de vinger aan de pols in soapland. Want niet alleen op de set, maar ook achter én naast het scherm valt er veel te beleven. Ontdek het elke week in de soapcheck van ‘Dag Allemaal’.

‘Thuis’: “Vaarwel, Erik”

Volledig scherm Alexander (Erik Goossens) is dood in 'Thuis'. © © VRT

Door de moord op Alexander Cosyns is de rol van Erik Goossens (55) uitgespeeld, een jaar na z’n debuut in de serie. Dat jaar beleefde hij ook in het theater een comeback met ‘Assisen IV’ en bracht hij, 25 jaar na het einde van Leopold 3, zijn nieuwe single ‘Ooit genoeg’ uit. “Ik hoopte dat ‘Thuis’ na mijn jarenlange acteerpauze weer wat deuren zou openen en dat is ook gebeurd”, zegt hij. “Na ‘Assisen IV’ werd ik gevraagd voor ‘Assisen V’ en deed ik auditie voor de hoofdrol in een film, die er nog aankomt. Er beweegt dus wel wat. Al hoop ik dat er nog meer uit de bus komt. Een acteercarrière heb je echter niet zelf in de hand.”

‘Thuis’ en ‘Familie’: Grote finale

Volledig scherm Sandrine André als Veronique in de seizoensfinale van 'Familie'. © vtm

Op 23 juni vindt de 32ste seizoensfinale van ‘Familie’ plaats. Op 21 juni kunnen fans de afleveringen van woensdag, donderdag én de finale bekijken in Kinepolis Antwerpen in het gezelschap van een deel van de cast. VTM loste al een beeld van Veronique en de angst in haar blik doet weinig goeds vermoeden. Vorig jaar speelde zij ook de hoofdrol in de finale. Na 23 juni volgt dan een nieuwe webreeks op VTM GO. Tickets voor de exclusieve bioscoopavond van ‘Familie’ zijn te koop via vtm.be.

Volledig scherm Speelt Maité een cruciale rol in de slotaflevering van 'Thuis'? © © VRT

‘Thuis’ gaat dit jaar pas een week later, op vrijdag 30 juni, in vakantiemodus. Ongewoon, want de voorbije jaren eindigde ‘Thuis’ meestal één of twee weken vroeger dan ‘Familie’, vaak omdat de soap van de openbare omroep moest wijken voor de tv-uitzendingen van het EK en WK voetbal vanaf midden juni. Deze zomer is er echter geen kampioenschap en loopt ‘Thuis’ door tot eind juni. Kijkers verwachten dat Maité (Sara Gracia Santacreu) daarin een hoofdrol zal spelen, nu blijkt dat zij de dochter is van drugsbaron Chris (Danny Timmermans).

‘Familie’: Dagboek in bed

Volledig scherm Bieke Ilegems met haar dankbaarheidsboekje. © Instagram

Ex-’Familie’-actrice Bieke Ilegems (Babette) deelde met haar volgers een leuk weetje. “Vlak voor het slapengaan schrijf ik in een ­dagboek vijf dingen waar ik die dag dankbaar voor was”, zegt ze. “Gezond zijn, verse lakens, een fijne babbel, mijn job, een hertje spotten in het bos… Dat opschrijven helpt me om bewuster te leven en te waarderen wat er is, in plaats van te focussen op wat er fout gaat. En omdat ik weet dat ik ’s avonds wat moet opschrijven, ga ik overdag al op zoek naar dingen om dankbaar voor te zijn. Een trucje dat wetenschappelijk ­bewezen is. Op sombere dagen blader ik eens in mijn boekje en weet ik hoe gezegend ik ben.”

‘Thuis’: Gecamoufleerd

Volledig scherm Lynn Van den Broeck met Mathias Vergels op vakantie. © Instagram

Lynn Van den Broeck (Viv) bracht met vriend en ‘Thuis’-collega Mathias Vergels (Lowie) en diens zoontje een weekend in Bohan door, een dorpje met amper 300 inwoners in de provincie Namen. Lynn deelde een opmerkelijke foto - hopelijk met de goedkeuring van Mathias, gezien de manier waarop hij in beeld komt, weliswaar gecamoufleerd met een zwart sterretje. “Stralend weer hier in Bohan met een pretty sunrise”, was haar commentaar bij het ‘vakantiekiekje’.

‘Familie’: Twee mama’s

Volledig scherm © Kristof Ghyselinck

Jef De Smedt (67, Jan) houdt veel van zijn moeder Laura (95), maar na meer dan 30 jaar ‘Familie’ heeft hij ook een innige band met zijn tv-moeder Annie Geeraerts (96, Anna). “De eerste twintig jaar van ‘Familie’ heb ik mijn tv-moeder meer gezien dan mijn echte mama”, zegt Jef. “We draaiden alle dagen samen en zelfs in het weekend. Annie was altijd de eerste die merkte als er iets scheelde. Aan haar heb ik ook als eerste verteld dat ik zou scheiden. Annie heeft toen zelfs een traantje gelaten.”

‘Thuis’: Brunette

Tine Priem (Tamara) laat op haar socials weten dat ze voor een nieuwe look is gegaan. “Het is gebeurd, ik ben opnieuw een brunette”, aldus de ex-blondine. “Terug naar mijn natuurlijke kleur. Love it.” Wat ook wil zeggen dat haar personage er, wellicht na de zomer, een tikkeltje anders zal uitzien.

Kort Op woensdag 28 juni wordt op de Colomba-site van Kortenberg het tienerfestival ZAPfest georganiseerd. Net als vorig jaar is Apollonia Sterckx (16), Britney uit ‘Thuis’, daar één van de gast-dj’s. “Het evenement is alcohol- en rookvrij en ik vind dat heel goed. Alcohol en roken zijn geen must om plezier te maken, het kan gerust zonder”, aldus de jonge actrice. Volledig scherm © Brunopress Met Jan Van Dyke Producties startte de komiek z’n eigen theaterproductiehuis op om het publiek te verrassen met eigen creaties. In zijn eerste stuk, vanaf 25 april 2024, ‘Paniek bij madame Moustache’, laat Jan zich omringen door onder anderen Margot Hallemans (Hanne in ‘Familie’), Katrien De Becker (Tania in ‘Thuis’), Daisy Thys (Daisy in ‘Thuis’ en Johanna in ‘Familie’), Vicky Florus (Rebecca in ‘Thuis’) en Maarten Bosmans (Twan in ‘Thuis’). In de pikante komedie wordt de Rode Zaal van het Fakkeltheater heel even een luxueus bordeel waarin wellust, hebzucht, bedrog en zelfs moord hoogtij vieren. Tickets op www.fakkeltheater.be. Volledig scherm © rv Een fan van ‘Thuis’ was benieuwd naar de QR-code die af en toe op de tafels in de wijnbar in de Withoeve duidelijk in beeld komt. Hij scande de code via zijn gsm in en liet weten dat hij terechtkwam op… de Engelstalige homepage van Wikipedia. Volledig scherm © © VRT

