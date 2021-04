Vincent uit ‘De Bachelorette’ verloor zijn zoontje: “Het moment dat ik dat te weten kwam, stond de aarde letterlijk stil”

“Toen ik me met Ivan en Devlin neerzette voor die spirituele date met Elke, dacht ik aanvankelijk dat dit goeroeshit en andere onzin zou zijn.” Maar toen Elke en z’n twee kompanen openlijk babbelden over het moeilijkste moment in hun leven, voelde ook Vincent (37) dat de tijd rijp was om het over de donkerste periode uit zijn leven te hebben. “Normaal gesproken zou ik nooit over de dood van mijn zoon gepraat hebben, maar hun eerlijkheid en oprechtheid deed iets met mij”, blikt Vincent terug. “Ik hoorde op dat moment ook de stem van Elke in mijn hoofd die me zei dat ik mijn emoties wat vaker moest tonen. Ik had haar wel al een paar keer gezegd dat ik enorm gekwetst was geweest, maar ik had - tot dat moment - nog nooit gezegd wat er exact was gebeurd. Ik had rond dat moment een hele muur gebouwd.”