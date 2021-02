Vincent en Django wagen hun kans in ‘De Bachelorette’: “Ik heb eerst afgezegd, maar na een persoonlijk gesprek was ik overtuigd”

TV Deze koppels nemen hun relatie onder de loep in ‘Temptation Island: Love or Leave’

17 februari In ‘Temptation Island: Love or Leave’ proberen vier koppels vanaf woensdagavond in het zonnige Italië te ontdekken of ze met de ware partner samen zijn of dat er toch iemand is die beter bij hen past. De partners worden van elkaar gescheiden en komen in contact met singles die op zoek zijn naar een serieuze relatie. Tijdens verschillende dates krijgen ze de kans een diepere connectie aan te gaan en naar elkaar toe te groeien. Na het experiment rijst slechts één vraag: gaan de deelnemers weer terug naar hun vaste partner of niet?