Viktor Verhulst vervangt Annelien Coorevits bij ‘Temptation’: “Tijd om afscheid te nemen”

TV Zo beleven de kandidaten de laatste minuten voor de start van ‘De Mol’

19 maart Kandidaat zijn in ‘De Mol’, daar komt heel wat spanning en adrenaline bij kijken. In een exclusieve clip is te zien hoe de deelnemers op een mysterieuze plek op het startschot van de nieuwe reeks wachten. “Ik heb alle tegels in m’n loge al geteld”, lacht de 20-jarige Dami.