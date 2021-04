Viktor Verhulst toont zijn magere golfkunsten in ‘De Container Cup’, tot groot jolijt van Wesley Sonck

TV Gênante primeur voor ‘Blind Getrouwd’: Veerle verlaat Sven nog voor het einde van hun ‘experimen­teel’ huwelijk

6 april Tien procent. Zoveel kans gaven we Veerle & Sven vorige week nog. Het was tien procent te veel. In aflevering acht, nauwelijks een maand na hun feestelijke huwelijk, trok Veerle genadeloos en met onmiddellijke ingang de stekker uit haar verbintenis met Sven. De anders zo stoere bonk crashte en bleef hulpeloos achter. ‘Blind Getrouwd’ zoals geen enkele kandidaat het eigenlijk wil beleven. Of verdient. De kijker evenmin.