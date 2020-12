Viktor Verhulst overtuigt Gert om verstoppertje te spelen, maar het gaat grondig mis: "Volgens mij is die mij helemaal niet aan het zoeken”

Om te beginnen heeft Gert niet veel zin in een spelletje. Hij verstopt zich opzettelijk zo slecht dat elke ronde snel voorbij is. Viktor heeft echter een beter plan. Hij verstopt zich in de kast, en wacht daar tot hij gevonden wordt. Maar als Gert na 30 minuten nog altijd niet opduikt, is Viktor ervan overtuigd dat het spelletje is gestaakt. “Volgens mij is hij mij helemaal niet meer aan het zoeken!”