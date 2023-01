Viktor Verhulst neemt special guest mee op podium tijdens dj-set: “Het publiek werd zot”

TV 'The Last of Us' scoort (mét 'Game of Thro­nes'-ster­ren in de hoofdrol)

“Een van de beste tv-shows die je dit jaar zult zien.” De nieuwe HBO-reeks ‘The Last of Us’ wordt zeer goed onthaald. De pilootaflevering werd zondag in Amerika (en op maandag in België) gelost en heeft de titel van de op één na beste première in meer dan tien jaar tijd voor de streamingdienst beet. Alleen ‘House of The Dragon’ deed nog beter. De lovende recensies stromen intussen nog volop binnen. De reeks, die gebaseerd is op een populair zombiespel, wist bovendien niemand minder dan twee ‘Game of Thrones’-sterren te strikken in de hoofdrol: Pedro Pascal (47) én Bella Ramsey (19).

19 januari