Viktor Verhulst gaat showbizzmagazine presenteren

TV Spin-off ‘That ‘90s Show’ krijgt officiële trailer (mét Ashton Kutcher en Mila Kunis)

De langverwachte spin-off van de populaire reeks ‘That ‘70s Show’ is eindelijk in aantocht. Netflix maakt de fans alvast warm met de officiële trailer van ‘That ‘90s Show’. Zoals de titel al doet vermoeden, speelt de reeks zich af in de jaren ‘90. Het verhaal gaat over Leia Forman die de zomer doorbengt bij haar grootouders Kitty (Debra Jo Rupp) en Red (Kurtwood Smith). Leuk extraatje voor de fans: er duiken nog meer oude bekenden op zoals Ashton Kutcher (44) én Mila Kunis (39).

23 december