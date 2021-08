Viktor Verhulst gaat op ruiltocht bij Willy Naessens: “De truc? Onbeleefd zijn”

Opmerkelijk: Willy wou eens kijken in de camionette van Viktor. Hij was erg geïnteresseerd in de pingpongtafel, voor zijn personeel. Maar Viktor had net geleerd dat je hard moet zijn in de onderhandelingen en wou de pingpongtafel nog niet kwijt. Uiteindelijk koos Willy voor de fles St. Bernardus ter waarde van 169 euro. In ruil kregen ze een hangstoel ter waarde van 500 euro.