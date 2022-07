Viktor Verhulst en Holly Brood trekken weer naar ‘Love Island’: “We hebben enkele verrassingen in petto”

TVZwoele temperaturen, sexy singles en liefde met een grote L. Het derde seizoen van ‘Love Island’ start vanavond op Streamz , en ook nu weer spelen Viktor Verhulst en Holly Mae Brood koppelaars van dienst. Wij spraken met hen over de kandidaten, hoe ze hun vrije tijd invullen en of ze denken dat het programma slaagkansen heeft op een betalend platform. “Bij onze Noorderburen zit het programma op Videoland, daar is het ook een groot succes.”

Berichtje! Na twee jaar afwezigheid is ‘Love Island’ helemaal terug. Streamz neemt de fakkel over van Play 5 - dat de eerste twee seizoenen uitzond -, en brengt mét Holly Mae Brood (27) en Viktor Verhulst (27) ook de vertrouwde hosts terug. “Het was twee jaar geleden, maar ons weerzien was hartelijk”, vertelt Viktor. “Het leek alsof we mekaar pas gisteren voor het laatst zagen. Ik ga niet beweren dat ik dat moest zeggen van Holly, maar ik kan het ook niet tegenspreken (lacht)”

Niet alleen de presentatoren blijven hetzelfde, ook aan het concept van de show wordt niets gewijzigd. In ‘Love Island’ worden jonge singles gevolgd tijdens hun verblijf in een luxueuze villa op Gran Canaria. Daar hebben ze maar één doel: de ware liefde vinden tijdens hun summer of love, en ondertussen aan allerlei verleidingen het hoofd bieden. “De basis blijft hetzelfde, maar het programma bevat dit seizoen wel enkele verrassingen”, licht Holly Mae toe. “En uiteraard hangt ook veel af van de manier waarop de islanders in het programma staan. Zelfs na meerdere seizoenen kan ik dat niet voorspellen, maar ik weet wél dat alle ingrediënten voor handen zijn om een fantastisch programma te maken.”

Opvallend daarbij: de diversiteit onder de kandidaten. Zo wil de Nederlandse Tene een inspiratiebron zijn voor andere mensen met alopecia, en doet haar collega Gideon hetzelfde voor diegenen met vitiligo. “Een fantastische zaak”, oordeelt Holly Mae. “Uiteindelijk is deze show bedacht om de liefde te vinden, en daarbij maakt het helemaal niet uit hoe je er - al dan niet - uitziet. Het is belangrijk dat iedereen een eerlijke kans krijgt, en dat er deelnemers zijn zoals Tene en Gideon. Zij zijn niet alleen ontzettend moedig, ze maken hun aandoening op deze manier bespreekbaar.”

Corona-uitbraak vermijden

Het tweede seizoen van ‘Love Island’ werd gemaakt tijdens een periode waarin corona weelderig tierde. Ook nu is dat vervelende virus nog niet verdwenen. En dus werden er voor deze reeks eveneens voorzorgsmaatregelen genomen. “We houden ons aan de protocollen die op dat moment van toepassing zijn”, zegt Viktor. “Daarnaast worden de kandidaten en de mensen die bij het programma betrokken zijn, regelmatig getest. Wanneer iemand besmet blijkt, moet deze persoon een tijdlang in afzondering. We proberen er alles aan te doen om een uitbraak in het huis te vermijden. Dat is in 2020 gelukt, en we hebben er alle vertrouwen in dat het opnieuw kan.”

Ook de hosts zullen meermaals getest worden. “Ik ben nog bezig met andere opnames, en moet regelmatig terugkeren naar België”, verduidelijkt Viktor. “Daarnaast zal ik hier eveneens bezoek krijgen van de mensen die ik graag zie. We kunnen niet voorzichtig genoeg zijn.”

Geen tranen tonen

Zowel Viktor als Holly hoeven de liefde niet meer te zoeken. Eerstgenoemde vormt een koppel met influencer Sarah Puttemans, laatstgenoemde is al jaren samen met acteur Soy Kroon. “De situatie stelt zich dus niet, maar ik heb oprecht geen idee of ik een lief zou durven zoeken op televisie”, zegt Holly Mae. “Jezelf zo kwetsbaar opstellen: daar is lef voor nodig. Als het goed loopt, kan het de meest fantastische ervaring ooit zijn. Maar als je - zoals Imen uit het tweede seizoen bijvoorbeeld - ontzettend gekwetst raakt, heeft heel Vlaanderen en Nederland je tranen gezien. Nou, liever niet.” Ook Viktor is een gelijkaardige mening toegedaan. “Ik zou het geen probleem vinden om mijn gsm vijf weken te missen. Maar voorts denk ik niet dat ik daar de juiste persoonlijkheid voor heb, om mijn hart bloot te leggen op televisie”, klinkt het. “Maar ik begrijp waarom mensen de sprong wagen. Stel dat je die ene ware tegen het lijf loopt: hoeveel mooier kan het worden? Kijk maar naar Eilish en Gianni, uit het tweede seizoen. Dat gunnen we de nieuwe islanders ook, zo’n pure en intense liefde.”

“Ze weten dat Holly en ik dat écht menen”, besluit Viktor. “Ik ben actief als dj, en kom in het nachtleven al eens ex-kandidaten tegen. Dat weerzien verloopt steevast hartelijk. En áls ze toch een klacht zouden hebben over hun afgesprongen relatie, zeg ik sowieso dat het Holly haar schuld is. (lacht)”

Slaagkansen op Streamz Her en der klinkt het dat de keuze voor een (betalende) streamingdienst geen goede zaak is voor ‘Love Island’. Zo bestaat het publiek van de realityreeks deels uit jongeren, die geen geld willen neertellen om een programma te volgen. Al wil Viktor Verhulst dat idee bijstellen. “Bij onze Noorderburen zit het programma op Videoland. En wat bleek? Het volledig Nederlandse seizoen (dat vorig jaar werd uitgezonden, red.) was een succesverhaal voor de streamingdienst. Als het daar kan, waarom zou deze lijn dan niet doorgetrokken kunnen worden naar België?”

‘Love Island’ valt vanaf vandaag te bekijken op Streamz.

