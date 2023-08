Vijfde en laatste seizoen van ‘Fargo’ verschijnt dit najaar op het scherm

tv IN BEELD. ‘Tien om te zien’ neemt nostalgi­sche trip naar jaren ‘90 met megahit van The Dinky Toys en ‘Bailando’

‘Tien om te zien’ bracht ons tijdens deze aflevering terug in de tijd, meer bepaald de jaren ‘90. Paradisio zong het catchy ‘Bailando’ en The Dinky Toys hun absolute meezinger ‘I Can’t Keep My Hands Off Of You’. Maar natuurlijk kwamen ook de nieuwste hits van onder andere Laura Tesoro en Pommelien Thijs aan bod, die deze week opnieuw de eerste plek verovert. Hierbij enkele hoogtepunten uit de aflevering.