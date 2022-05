Vijf boeren, zes kusmomenten: Cupido draait overuren in ‘Boer zkt Vrouw’

TVZondagavond werd duidelijk wat aardappelboer Kim aan Dina wou vertellen na zijn romantische trip met Ginny in ‘Boer zkt vrouw’. In de vorige aflevering kregen we al te zien hoe Kim naar Dina belde na uitje met Ginny en dat voorspelde alvast weinig goeds. Vanavond kwamen de kijkers uiteindelijk te weten hoe de vork echt in de steel zat. “Het is toch niet wat ik had verwacht. Het was een romantisch weekend en we moesten daar iets moois van maken, maar ik heb er niet 100% van kunnen genieten omdat ik met twijfels in mijn hoofd zat”, biecht Kim op.

De dag na hun romantische trip ging aardappelboer Kim bij Ginny langs om haar te vertellen dat hij met twijfels zat. Vervolgens nam hij opnieuw contact op met Emi. Wanneer Kim en Dina enkele weken later afgesproken hebben, is de presentatrice alvast benieuwd hoe het gesprek tussen Emi en Kim verlopen is. Dina is dan ook verrast wanneer ze hen samen ziet opduiken. “Het was heel moeilijk en het is heel jammer dat ik pas achteraf besefte dat ik verliefd was op Emi”, geeft Kim toe. “Maar ik had het echt niet door en ik kan het helaas niet terugdraaien. Maar Emi is de vrouw van mijn leven… op dit moment toch!” voegt hij er lachend aan toe.

Ook bij de andere boeren zit het snor. Na veel aarzelingen, wist Cyriel zich eindelijk open te stellen voor Els. Ook hun liefde werd vanavond bezegeld met een kus. “Ik ben heel gelukkig en blij met de afloop. Het is een einde dat ik niet durfde dromen”, glundert Cyriel. Op een brugje in de Brugse binnenstad kwam het ook bij de spontane Elien en haar stoere Lorenz tot een eerste kus. “Ik ben heel blij dat we nu samen zijn. Ik hoop dat we dat kunnen volhouden en er iets moois van kunnen maken”, klinkt het bij Elien.

Smoorverliefd

In Limburg groeiden ook William en Amber verder naar elkaar toe. Na drie volle dagen sloten ze de laatste dag af met een romantische boottocht. Amber had vrij snel gevoelens voor William en deze blijken wederzijds te zijn. “Ik voel mij heel gelukkig op dit moment, zeker en vast. Ik ben benieuwd hoe dit in de toekomst zal evolueren”, vertelt William. Garry en Els bezegelden hun liefde eerder al met een eerste kus in de geitenstal. Beiden hebben in het verleden heel wat moeilijke momenten meegemaakt, maar ze durven nu eindelijk opnieuw emoties toe te laten. Na een lange tijd is zowel Garry als Els opnieuw smoorverliefd.

Volgende week zondag, op 22 mei, brengt Dina de vijf boeren na zeven maanden nog eens terug in de slotaflevering van dit seizoen. Ook de vijf resterende kandidaten blikken dan terug op dit bijzonder avontuur. In deze reünie wordt bovendien ook duidelijk wie van de boeren de ware liefde heeft gevonden.

