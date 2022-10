Vieze schoenen, een bijzondere kus en binnenkort een nieuw jurylid: VRT-kanonnen spelen sterk in ‘De allerslimste mens’

TVHet stond in de sterren geschreven: Otto-Jan Ham moest wijken voor het duo Danira Boukhriss Terkessidis en Kobe Ilsen. De twee kunnen zo straks in de laatste ‘gewone’ aflevering van ‘De allerslimste mens’ hun grote finale uit 2015 tegen Tom Waes overdoen. Destijds won die laatste het pleit van Danira ‘met de vingers in de neus’. Kobe eindigde derde. Kan de ‘Slimste Mens der Slimste Mensen’, zoals Erik Van Looy Tom Waes omschrijft, die stunt overdoen? Of wacht alweer de beruchte vloek?

Het meest opvallende moment in de quiz was ongetwijfeld de ontboezeming van Kobe dat hij zijn trouwe vriendin Danira na een plaspauze kussend betrapte met zijn lief Sara. Net voordien had Danira nochtans aan presentator Erik Van Looy duidelijk gemaakt dat ze niet graag ‘met iedereen’ kust. Even weet Danira niet meer waar te zitten, te liggen of te kruipen, en duikt ze weg voor de camera’s, maar dan herpakt ze zich. “Volgende vraag, Erik. Het was sterker dan mezelf.” Die Danira toch...

(Lees verder onder de video.)

Sterke aflevering overigens, met hoge scores. Nieuwkomer Kobe won, met dank aan een geslaagde filmpjesronde. Otto-Jan Ham had gezworen nooit meer een finale van ‘De slimste mens’ te spelen, maar moest dat nu toch doen. Hij stond te stijf van de zenuwen om te winnen. Dat deed Danira wél. Ze kan straks Gert Verhulst evenaren, zelfs overklassen en zonder verliesbeurt hoog in de finaleweken opnieuw instappen. Dan moet ze wel minstens tweede worden en Kobe of Tom naar huis spelen.

Het viel ook op dat er maar liefst drie VRT-gezichten in de quizzetels bij Play4 zaten. En voor de 32ste aflevering komt daar nog een exclusief gezicht van de openbare omroep bij zitten. Dan toch goed nieuws voor de zo geteisterde Reyerslaan. Het zal straks in de eindstrijd al flink moeten tegensteken of een VRT-gezicht gaat met de oorkonde aan de haal. Voor wie het mocht vergeten zijn: vorig jaar was dat niet het geval. Toen was intensive care-specialist Geert Meyfroidt de winnaar. In 2020 trok de VRT wél aan het langste eind, met Catherine Van Eylen.

Humor met Maaike en Jan Jaap

VRT-vriendjes én -gezichten Danira en Kobe stuurden Otto-Jan Ham dus naar huis. Geen finaleweken voor hem. Dat gebeurde in een onderhoudende, min of meer hoogstaande quiz, met een discrete maar gesmaakte humoristische inbreng van het duo Maaike Cafmeyer en Jan Jaap van der Wal. Danira begon alweer heel erg sloom en slap, maar puzzelde haar tegenstand snel en efficiënt weg. Ook al omdat Kobe de puzzel aan zich voorbij liet gaan. “Ik kan dat niet”, klonk het. Otto-Jan zette daarop in de fotoronde een ferme spurt richting leiding, ook al omdat Kobe én Danira moeizaam goede antwoorden bedachten.

Kobe keek tegen een ferme achterstand op, maar wist als geen ander dat de filmpjesronde allesbepalend is. Of kan zijn. Hij opende die ronde met een maximumscore en haalde dan nog eens 100 seconden binnen. Waarop Danira hem de raad gaf te stoppen. Verliezen kon niet meer...

Geveld door de stress

In de finale tegen Danira zag Otto-Jan sterretjes. “Ik weet niet eens meer waar ik zit”, klonk het. Raar dat zo’n ervaren radio- en tv-man door stress geveld in paniek kan slaan. Zelfs een evidente Spelen in Deurne ontgingen hem. “Ik wil me bij alle Antwerpenaars en het koningshuis excuseren dat ik het over nazi’s had”, zei hij na afloop. Dat er toch nog een spannende 1-1-stand kwam, had alles te maken met een vraag over marathons. Een blinde vlek voor Otto-Jan en Danira. Die laatste speelde bij die 1-1-stand alles of niks. En won. Ze floepte er meteen Jane uit, de voornaam van antropologe Goodall. Sterk van die duivelse Danira. Bart Cannaerts is al lang een verwittigd man. Nu weer.

Tot slot, nu al goed nieuws voor alle Koen De Bouw-fans. Volgende week is hij live te gast in ‘De allerslimste mens’. Als jurylid. “Omdat hij een idool is van mij”, klonk het bij Van Looy.

(Lees verder onder de video.)

De leukste quotes

Otto-Jan Ham (zit tussen Kobe en Danira): “Het is een beetje een bizarre sandwich. Een beetje Ham in het midden, dat kan nooit kwaad.”

Maaike (over Jan Jaap): “Mijn kinderen zijn speciaal meegekomen. Niet voor mij, maar voor hem.”

Jan Jaap (over de uitdrukking ‘ik hou van jou’): “Ik heb huisdieren, sinds kort ook cavia’s. Ik heb nog niet één keer gezegd dat ik van ze hou.”

Hilarische momenten

Jan Jaap laat het geluid van zijn 5-jarig luid lachend zoontje horen aan onder andere Kobe, die zelf pas vijf maanden papa is. Vertederend, tot Jan Jaap vertelt dat zijn zoontje zo moest lachen toen hij zijn broek liet zakken. “Maar de geur van zo’n babyhoofdje blijft onbeschrijfelijk”, klinkt het dan weer leuk.

Vestimentair durft er al eens een en ander besproken worden. Ook nu weer. Maaike maakt een opmerking over de witte kousen, en de beduimelde schoenen van Jan Jaap. Het valt inderdaad op naast de afgeborstelde look van Kobe. Waarop Jan Jaap nog even doorgaat over de ondraagbare schoenen van Danira.

Kantelmomenten

Typische opener van de quiz, waarbij Danira na ‘Open deur’ een lagere score heeft dan na ‘3-6-9'. Maar ze puzzelt snel en goed, net als Otto-Jan, en trekt de situatie recht.

Kobe en Danira verliezen tijd in de fotoronde, zodat Otto Jan een flinke voorsprong neemt. Alles wordt alweer beslist in de filmpjesronde. Kobe opent en scoort heel snel een maximum. Het is achtervolgen voor de concurrentie. Tevergeefs.

In de finale is een te zenuwachtige Otto-Jan geen partij voor Danira. Toch eindigen ze op een spannende 1-1-score. Waarop Danira knap uitspeelt door onmiddellijk de voornaam van antropologe Goodall te roepen.

(Lees verder onder de video.)

De eindscore (voor het finalespel)

1. Kobe Ilsen: 419 seconden

2. Danira Bouhkriss: 333 seconden

3. Otto-Jan Ham: 321 seconden

De stand

1. Bart Cannaerts: 17 deelnames, 9 overwinningen, 7 finales gewonnen, 1 finale verloren

2. Danira Boukhriss: 11 deelnames, 5 overwinningen, 6 finales gewonnen

3. Jonas Geirnaert: 5 deelnames, 2 overwinningen, 2 finales gewonnen, 1 finale verloren

4. Liesbeth Van Impe: 4 deelnames, 3 overwinningen, 1 finale verloren

Delphine Lecompte: 4 deelnames, 2 overwinningen, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

Jelle Cleymans: 4 deelnames, 2 overwinningen, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

Merol: 4 deelnames, 1 overwinning, 2 finales gewonnen, 1 finale verloren

8. Riadh Bahri: 3 deelnames, 1 overwinning, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

Lotte Vanwezemael: 3 deelnames, 1 overwinning, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

10. Kobe Ilsen: 1 deelname, 1 overwinning

Nieuwkomer

Tom Waes (53): winnaar van 2015, goed voor 11 deelnames en 6 overwinningen, weet het meest over aardrijkskunde

Lees ook: