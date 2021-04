Vierdelige docu ter ere van André Hazes gaat vanavond van start

TV Kandidaten even gedegra­deerd tot marionet­ten, maar 'De Mol' speelt lustig verder

11 april Ook na de vierde aflevering is er nog steeds onzekerheid troef over wie de Grote Saboteur is. Wellicht omdat de mol zich als een goeie, actieve kandidaat manifesteert en de beste deelnemers er alles aan doen om een dubbelspel te spelen en iedereen op het verkeerde been te zetten. Er is alvast één zekerheid: vaatchirurg Katrien is de saboteur niet. Zij werd gemold.