Vierde seizoen van ‘Stranger Things’ heeft de kaap van 1 miljard streams overschreden

TV Selena Gomez ziet gelijkenis tussen ‘Wizards of Waverly Place’ en ‘Only Murders in the Buil­ding’-personage: “Zou een oudere versie kunnen zijn”

“Everything is not what is seems”, zingt Selena Gomez (29) in 2007. De titelsong van de Disney Channel-reeks ‘Wizards of Waverly Place’ roept pure nostalgie op. Gomez zelf is haar personage Alex Russo ook nog niet vergeten. Volgens de actrice is haar ‘Only Murders in the Building’-personage Mabel een oudere versie van Alex.

30 juni