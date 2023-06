Vierde seizoen van ‘Emily in Paris’ loopt vertraging op door staking van schrijvers

KIJK. Tiktokker ontdekt fout in derde seizoen van ‘Emily in Paris’.

Philippine Leroy-Beaulieu, die de rol van Emily’s Franse bazin speelt in de reeks, liet eerder al vallen dat de opnames wellicht vertraging zouden oplopen. Tijdens het Cannes Film Festival gaf de actrice eerlijk toe dat de opnames voor het derde seizoen on hold waren gezet. “Een beetje”, klonk het destijds bevestigend op de rode loper. “We wachten momenteel tot alles opgelost is. We zullen zien wat het geeft.”