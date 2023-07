Vier nieuwe gezichten maken hun opwachting in het nieuwe seizoen van ‘De buurtpolitie’

In het nieuwe seizoen van ‘De Buurtpolitie’ maken vier nieuwe personages hun intrede. Jits Van Belle, eerder ook nog te zien in ‘Familie’, kruipt in de huid van Becky Bosmans, een babbelzieke maar bekwame dispatcher. Jits krijgt op haar beurt het gezelschap van Kristof Verhassel. Hij kruipt in de huid van sociaal assistent Marco Costa. Ook Kristof kunnen de kijkers herkennen van de VTM-soap ‘Familie’. De acteur vertolkte toen de rol van Stan.

Naast Jits Van Belle en Kristof Verhassel mogen de kijkers ook content creator Simon Eeraerts verwelkomen. Die laatste richtte onlangs samen met zijn vriendin Stien Edlund een eigen winkel, Avo & Cado, op. In het nieuwe seizoen van ‘De buurtpolitie’ speelt Simon de rol van Stan, een knappe gast met maar één droom: motorrijder worden. Last but not least hebben we ook nog Bram Tahamata. Voor de zanger, die onlangs zijn debuutalbum uitbracht, is het zijn debuut op het kleine scherm. Hij mag in de huid kruipen van Vic Truye, een jonge laborant die stage loopt bij het korps.