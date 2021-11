Vier meisjes naar grote finale ‘K2 zoekt K3’: “Ze wilden geen jongen”

Showbizz Overdrijft Klaasje over de werkdruk bij K3? “Elke dag in de fabriek gaan werken, da’s pas écht een zware job”

Over een dikke week weten we wie Klaasje Meijer (26) opvolgt bij K3. De winnares of winnaar van ‘K2 Zoekt K3’ wacht ’n droomjob. Toch? Als je Klaasje mag geloven, was het ook vaak een hélse job. “Negen optredens op een weekend, da’s een aanslag op je lichaam”, liet ze recent noteren. Is het K3-regime echt te hard? Wij vroegen het aan enkele mensen met kennis ter zake. “Die meisjes hebben meer vakantiedagen dan een doorsnee werknemer.”

18 november