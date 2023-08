Vier maanden na haar breuk met Jules: Amandine keert terug naar ‘Love Island’

In mei maakte Amandine op Instagram bekend dat haar relatie met Jules op de klippen was gelopen. “De laatste maanden is er veel gebeurd tussen Jules en mij”, liet ze weten aan haar volgers. “Het is voor beiden de eerste relatie, waardoor we er misschien nog niet klaar voor waren. Daarom hadden we een mix van zoveel passie, plezier en intense liefde...Maar ook onzekerheden, fouten en pijn - wat voor veel verdriet heeft gezorgd. We hebben daarom besloten dat het beter is to part ways for now.”