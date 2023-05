Vier deelnemers naar huis gestuurd in ‘Million Dollar Island’ wegens intimidatie: “We hadden geen andere keuze”

“Fysiek geweld en intimidatie kunnen niet op het eiland. We hebben hier regels en dit is iets dat we absoluut niet willen. We hebben dus geen andere keuze dan dat jullie van het eiland moeten.” Presentator Dennis van der Geest was onverbiddelijk voor deelnemers Shani, Jerico, Cindy en Orlando. De vier gingen volgens de productie over de schreef en mochten meteen hun boeltje pakken. Een bootje haalde het kwartet op van het onbewoonde eiland in de Filipijnen en daarmee eindigde hun avontuur.

Aanleiding was een heftige ruzie tussen het viertal en deelnemer Björn Lemeire, bekend van zijn eerdere deelname aan ‘Expeditie Robinson’. Die had bij aankomst op het eiland namelijk de enige voedselbron - een mandje eieren - achtergehouden voor zichzelf en zijn team en toen de andere eilandbewoners daar achter kwamen, barstte de bom.

“Waar is alles dat je hebt gepikt?”, schreeuwde kooivechtster Cindy Dandois (bekend van de docureeks ‘Battlecat’) op een paar centimeter van zijn gezicht. Haar handen hield ze - alsof ze zich tegen zichzelf wilde beschermen - strak op haar rug. Jerico dreigde ermee Björn “onderste -fucking - boven te naaien” en Shani noemde Björn schreeuwend een “fucking mongool”.

Volledig scherm Orlando, Shani, Cindy en Jerico worden van het eiland gestuurd. © VTM

In een latere fase werd het conflict zelfs even fysiek toen deelnemer Orlando een andere deelnemer Steve langs achter onderuit tackelde. Steve behoort tot het kamp van Björn en toen de vier daar verhaal gingen halen en als vergelding een tros bananen meepakten, was Steve het daar niet mee eens. Hij zei daar wat van, maar werd dus aangepakt. “Als het zo zit, ga ik naar huis. Ik laat me niet door iemand trappen”, klonk het aangeslagen.

“Dit gaat niet over eieren”

Volgens Shani begon het probleem met Björn al op de luchthaven. “Toen gedroeg hij zich al heel intimiderend naar andere mensen toe, en hij probeerde mensen om te kopen. Hij intimideerde ook een van de dames in zijn groep. Het draaide helemaal niet rond die eieren.” Ze vindt de beslissing dan ook niet helemaal terecht. “Björn had gewoon al veel eerder naar huis moeten gaan.”

Ronde tafel-momentje

Volgens presentatrice Ingeborg is de situatie dubbel. “Er zijn wetten op het eiland en één daarvan is dat intimidatie verboden is, maar ‘intimidatie’ is een ruim te interpreteren begrip”, licht ze in de podcast ‘De Mediawatchers’ toe. “Volgens Cindy is je armen op je rug houden geen intimidatie, anderen spreken van verbale intimidatie... Ik zou nog eens met alle partijen rond de tafel hebben gezeten, want het is belangrijk dat je blijft communiceren. Het was een hoofdzakelijk Nederlandse productie, in een Vlaamse productie zou er misschien sneller een rondetafel-momentje van gemaakt worden.”

KIJK. Ingeborg reageert op het agressieve voorval in ‘Million Dollar Island’

In ‘Million Dollar Island’ starten honderd deelnemers met als doel als enige over te blijven. Na vier afleveringen schieten er door opgaven nog zo’n zeventig over. Iedere deelnemer start met een polsbandje van 10.000 euro, het is zaak om er zo veel mogelijk te verzamelen van andere deelnemers die afvallen. De persoon die als laatste overblijft, krijgt het bedrag dat hij op dat moment rond zijn pols heeft.

'Million Dollar Island', op maandag en woensdag op VTM en integraal op Streamz.

