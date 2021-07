Victor Reinier en Angela Schijf uit ‘Flikken Maastricht’ over hun chemie: “Totaal verschillend, maar kunnen echt met elkaar lachen”

Toen Angela en Victor Reinier in 2007 op de set van ‘Flikken Maastricht’ belandden, verwachtte niemand dat de politiereeks zo’n succes zou worden. Op Eén lokt het dertiende seizoen van de serie wekelijks zo’n 750.000 kijkers; in Nederland loopt op dit moment het vijftiende seizoen. “Het plan was oorspronkelijk om slechts dertien afleveringen te maken”, aldus Victor Reinier in Primo. “Ik herinner me de eerste repetitiedag nog goed. Regisseur Pieter van Rijn, Angela en ik, in het oude IBM-gebouw langs de snelweg. Het was spannend, want we moesten onze personages gaan vormgeven. Zie het als een vormloze bonk klei die we met elkaar moesten boetseren.” Als hij oude beelden terugziet, herkent hij het ‘zoekende’. “Ik was wat meer bezig met Wolfs te illustreren: dít is hem. Nu bén ik hem. Ik ben bijvoorbeeld geen pakkendrager. In het begin voelde dat wat ongemakkelijk, maar nu niet meer. De onzekerheden in de marges zijn weg. We zijn elkaar niet meer aan het aftasten, we kennen elkaar door en door en dat voelt als een warm bad.”