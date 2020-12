Verzet op de set: waarom ‘Thuis’ er compleet anders had uitgezien zonder protest van de acteurs

Showbizz Winnie en Jonah uit ‘Blind Getrouwd’ in therapie na relatiedip: “Gelukkig zijn, daar zou ik alles voor geven”

8 december 2020 is voor velen allicht één van de meest uitdagende jaren ooit. Door de lockdown gaan we massaal naar de seksuoloog, en dat blijkt ook voor Winnie Bogaerts (27) en Jonah Hulselmans (31) uit ‘Blind Getrouwd’ niet anders. Via de sociale media laat Winnie weten dat zij en Jonah met een relatiedip te maken kregen, waarna ze hulp zochten in therapie. “We gaan elke maand een keer langs bij seksuoloog”, schrijft het koppel op Instagram.