Verwarring onder fans: staan er straks twee robots in ‘The Masked Singer’?

Het startschot is gegeven: ‘The Masked Singer’ keert binnenkort terug met nóg meer mysterie, spektakel en verrassingen. En het raden naar welke bekende gezichten er achter de maskers schuilen start nu al. Op themaskedsinger.be kan je nu al een glimp opvangen van Edelhert, Papegaai en Robot. Of het nu gaat over twee robots zal de show moeten uitwijzen, want Robot lijkt namelijk over verschillende outfits te beschikken: in sommige promotiefoto’s is hij geel, in andere blauw.