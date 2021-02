Vervolg ‘Sex and the City’ gaat ook verder zonder Mr. Big

TV Op deze manier zal Kim Cattrall uit de ‘Sex and the Ci­ty’-re­boot geschreven worden

12 februari Dat Kim Cattrall (64) niet meedoet in de ‘Sex and the City’-reboot wisten we al langer, maar hoe haar personage Samantha Jones uit de serie zal worden geschreven was tot nu toe een groot vraagteken. Al hebben de makers van de reeks ondertussen wel een tipje van de sluier opgelicht.