Vervanger van 'Homo Universalis' heet ‘Klikipedia'

Showbizz ‘Familie’-actrice Jits Van Belle recht de rug na rampjaar: “Ik wil weer leven in plaats van overleven”

23 januari Voor Jits Van Belle (44) is 2020 een jaar om snel te vergeten. De actrice kreeg te horen dat haar rol als Robyn in ‘Familie’ eindig is, haar vader werd op 71-jarige leeftijd onverwacht uit het leven geplukt én ze kreeg af te rekenen met het coronavirus. Maar de moeder van twee recht haar rug en is het jaar begonnen met een vers blikje goede moed. “Ik droom van een mooie tv-rol, iets dat ver ligt van wie Jits is. In het verleden heb ik nooit om werk verlegen gezeten, maar ik hoop dat deze onzekere periode snel doorgespoeld is.”