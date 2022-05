‘Vervang’-Mol Uma was er bijna niet geweest: dit leerden we uit de slotaflevering van ‘De mol’

TVVoor het jubileumseizoen van ‘De mol’ hadden de makers het gouden idee om een ‘hulpmol’ in te schakelen. Dat ze in de helft van het programma plots een nieuwe Mol zouden moeten aanduiden, stond dan weer in geen enkel scenario. Kinesist Philippe en lerares Uma bleken goeie mollen. Sven, met een tikkeltje geluk weliswaar, de terechte winnaar. Maar zonder haar ongeval met dubbele elleboogbreuk was rechercheur Anke mogelijk met de cheque van ruim 26.000 euro aan de haal geweest. Zij verdacht meteen en als enige mol Uma.

Het scheelde overigens maar een haar of Uma had aflevering twee niet overleefd. Toen moesten de kandidaten voor het eerst in de Mol-geschiedenis per twee de eliminatieproef doen. Uma en Bert speelden Russische roulette en zetten toen alles in op ‘nieuwkomer’ Jens. Gelukkig voor hen (en dus ook de makers) deed het duo Toon-Jens het nog slechter met een ‘gespreide tactiek’.

De jubilerende ‘De Mol’ verliep als een roller coaster. Met hoogten en laagten. Met veel lol. En met veel miserie. Een en ander bleek uit de klassieke ‘terugblik-aflevering. Waarin voor het eerst duidelijk werd hoe mol Philippe kelderde toen zijn kamergenoot Bert verklapte dat de kinesist luidop had gedroomd. “Ik heb het verkloot” had Bert duidelijk verstaan. Het zou het begin worden van een psychologisch drama bij Philippe. De beelden spraken voor zichzelf. Eerst was er de super enthousiaste Philippe. Wat later de twijfelende Mol. Nog later de Mol, die zelfs met een duimspijker in de voorband van zijn fiets een sabotagedaad niet tot een goed einde wist te brengen. “De roosjes van de verjaardagstaart en de eieren tijdens de kookproef waren de hoogtepunten van mijn sabotages”, meldde Philippe terecht. Niet voor niets dat na vijf opdrachten slechts 4.000 euro van de beschikbare 24.000 euro in de groepspot zat. Alleen, het lukte nadien voor geen meter meer voor de eerste mol.

Geluk en ongeluk

Het door pech en ontij getroffen jubilerende ‘De mol’ had voor heel wat kandidaten verstrekkende gevolgen. Ook dat bleek uit de terugblik-aflevering van het programma. Niet alleen werd kandidate Uma, na de opgave van Mol Philippe, gebombardeerd tot nieuwe Mol, ook de fysieke ellende van sommige kandidaten, had duidelijk invloed op het verloop. In aflevering drie zette boomkweker Bert alles in op (toen nog) kandidate Uma. Compleet fout en goed voor de exit-score. Hij werd gered door de gedwongen opgave van lerares Nele. In aflevering vijf zat Manu volledig in een tunnelvisie op Yens. Ze scoorde dus ondermaats, maar werd gered door de resem pasvragen die ze had veroverd. Het zorgde dat Bert een rode duim kreeg.

In aflevering zes zat Anke meteen op het goede Molspoor met Uma. Wellicht had dat de exit gekost van Manu, Sven of Yens. Maar door haar elleboogbreuk bij de bungeesprong en haar opgave was er geen ‘gewone’ exit. In aflevering zeven keken de drie overgebleven kandidaten naar elkaar. En, verrassend genoeg, niet naar mol Uma. Manu scoorde het slechtst en moest als laatste het spel verlaten.

Gelukkige mol Uma

Wie er nog aan twijfelde, weet na deze terugblik-aflevering ook dat Uma zielsgelukkig was met haar aanduiding als vervang-mol. En ze deed haar ‘job’ schitterend. Tot en met met een papiertje in haar ogen en neus steken, om tranen op te wekken. Al werkte het stukje toneel dat ze nadien opvoerde voor Yens voor geen millimeter. Voor het overige molde Uma wel heel goed. Met hulp trouwens van haar partner Davy, die vooral in de voormalige visfabriek zijn rol optimaal vervulde en Sven zelfs tot tranen toe kon raken.

En dan waren er nog deze ‘gouden’ tips Naar goede, jaarlijkse gewoonte, verpakken de ‘Mol’-makers telkens een aantal tips die verwijzen naar de Mol in hun programma. Dat was dit jubileumjaar niet anders uiteraard, zij het wel een heel eind moeilijker, omdat halfweg de opnames er een fonkelnieuwe Mol werd geïntroduceerd. Deze tips hadden u op weg kunnen zetten: Aflevering 3: De fonkelende sterrenhemel die in deze aflevering zat, was niet echt, maar wel een computerbeeld. Met één opvallende groep sterren, die een herkenbaar sterrenbeeld vormde: boogschutter. Dat is, niet toevallig, het sterrenbeeld van de eerste Mol, Philippe. Aflevering 5: de nieuwe Mol is net aangeduid. Het eerste beeld dat we zien vertrekt vanuit de lucht en daalt af langs een kruisbeeld en het bijhorende kerkje. Een ‘duidelijke’ verwijzing naar Uma. Die is lerares Engels, muziek en ... godsdienst. Aflevering 7: bevatte de meest evidente en duidelijke tip. Voor Molloten alvast. In ‘silo romero’, de oude fluittaal op het Canarische Eiland La Gomera, floot de lokale leraar ‘Uma is de mol’. En dat was het meteen voor de ‘gouden’ tips. Geen tip die elke aflevering terugkeerde, zoals dat vorig jaar wel het geval was, toen de makers bij de beelden van de geadopteerde hond Isidoor een toon monteerden van ruim 20 Kilohertz, een schrille toon die te hoog is voor het menselijk gehoor, maar pijnlijk goed te horen voor kijkende honden. Allicht hadden de makers het sowieso al veel te druk met het redden van ‘De dol’.

