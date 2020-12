Vertrouwde toppers, specials en véél muziek: met dit aanbod pakt VTM uit tijdens de feestdagen

"Ik denk dat iedereen naar gezelligheid snakt, zeker nu we de feestdagen vooral in eigen huis met het eigen gezin zullen doorbrengen. Daar willen wij met onze VTM-zenders graag op inspelen door het zo knus mogelijk te maken op televisie", zo blikt VTM-channelmanager Maarten Janssen vooruit. "Meer dan de voorbije jaren, toen de commerciële zenders traditioneel een versnelling lager schakelden richting eindejaar, zetten we nu extra in op ontspanning en informatie. We weten dat dit de mix is die onze kijkers waarderen. We laten dan ook heel wat van onze straffe programma's gewoon doorlopen. In de vooravond is er 'Sara' en pakt 'Familie' meteen in het nieuwe jaar uit met de klassieke midseasonfinale. En verder hebben we onder andere onze sterkhouders 'Cupido ofzo', 'Ze zeggen dat' met Dina Tersago,'RIP 2020' en de finale van 'The Voice Senior'.”

De kerstboom beveelt

Bovenop de topprogramma's die geen vakantie nemen, komt VTM met een resem specials. Er is het eenmalige 'Kerst met ballen', een muziekspecial op oudjaar en het trio Nathalie Meskens (38), Koen Wauters (53) en Jonas Van Geel (35) om de overstap naar 2021 nog feestelijker te maken. "'Kerst met ballen' zal op woensdag 30 december de eindejaarsfestiviteiten extra glans geven", weet Maarten Janssen. "Vier bekende Vlamingen verzamelen dan rond de kerstboom in een gezellig huis. Ze ontdekken pas ter plaatse met wie ze de avond zullen doorbrengen. En ze hebben maar één opdracht: doen wat de kerstboom zegt. Dat is een goed antwoord geven op persoonlijke vragen, dilemma's en uitdagingen tot een goed einde brengen." Verder draaft ook Frances Lefebure (32) op in een ander nieuw programma, maar daar kan Janssen nog niets over zeggen.

Wat hij wel al kwijt wil, is dat VTM op oudejaarsavond voluit de muzikale toer opgaat. "Dat zet aan tot feesten, maakt gelukkig en brengt troost. Niets beters dus dan dit bijzondere jaar af te sluiten met een dosis muziek. We brengen de twintig muzikale hoogtepunten van het afgelopen jaar uit heel wat VTM-programma's, zoals 'The Masked Singer', 'The Voice' en 'Liefde voor muziek'. Ook delen VTM-gezichten de nummers waar zij bijzondere herinneringen aan hebben. Na de overstap naar 2021 met Nathalie, Koen en Jonas, brengen we het beste uit het concert 'Boven de wolken' van Niels Destadsbader in het Sportpaleis.”

Nathalie Meskens, Koen Wauters en Jonas en Van Geel

Bijzonder jaaroverzicht

"Verder zijn er nog een pak zekerheden", aldus Janssen. "Op 23 december blikt 'VTM Nieuws'-anker Freek Braeckman in 'Uw film van het jaar' terug op 2020. Freek babbelt ook met een aantal bekende en onbekende Vlamingen die mee vorm hebben gegeven aan het voorbije jaar. En hij kijkt ook met hen vooruit: wat is hun wens voor 2021? En uiteraard zijn er enkele films. Zo is er op kerst- en oudejaarsavond de vaste afspraak met 'Home Alone' en 'Home Alone 2', en zijn er op kerst- en nieuwjaarsdag de animatiefilms 'Inside Out' en 'The Secret Life of Pets'.

"Met dit eindejaarsaanbod hopen we onze grote VTM-familie te kunnen verrassen. Het was een speciaal jaar, ja", blikt Janssen terug. "Een goed jaar voor onze zenders, ondanks of misschien juist door corona. Televisie heeft de voorbije maanden een grote rol gespeeld in het leven van de Vlamingen. Wij hebben getracht een fijne mix aan te bieden van informatie en entertainment. En die lijn zetten we ook in 2021 verder. We hebben al heel veel straffe reeksen klaarstaan. Er komen nieuwe seizoenen aan van 'Blind getrouwd', 'The Voice', 'Legomasters' en 'Liefde voor muziek'. Er komt een nieuwe telenovelle en Dina Tersago gaat 'Huis Gemaakt' presenteren. Voldoende om nu al naar uit te kijken.”

Ook andere kanalen pakken uit met eindejaarsaanbod

Familiezender VTM blijft natuurlijk het paradepaard van DPG Media, wat niet belet dat ook de andere VTM-zenders een eindejaarsaanbod klaar hebben staan. Een overzicht.

VTM 2: Elke dag kerst

Bij VTM 2 is het elke dag tot 2021 kerst. Zo komen er kerstspecials van de Nederlandse reeks ‘Ik vertrek’ (8/12 en 15/12) en ‘Steenrijk straatarm’ (21/12). De zender steekt ook de landsgrens over met ‘Billionaire Babies at Christmas’ (16/12) en Disney’s ‘Fairy Tale Weddings: Holiday Magic’ (18/12 en 23/12). VTM 2 brengt ook heel wat kerstfilms tijdens de eindejaarsperiode met onder andere de premières van ‘Rocky Mountain Christmas’ (11/12), ‘Welcome to Christmas’ (25/12) en ‘No Sleep ‘til Christmas’ (26/12).

VTM 3: Straffe films

VTM 3 gaat in de kerstperiode voluit voor straffe films. Van de tv-première van ‘Girl’ tot ‘Captain America: Civil War’ (12/12), ‘Forrest Gump’ (24/12), ‘Die Hard’ (25/12), ‘Bad Moms’ (26/12) en ‘Deep Impact’ (31/12).

VTM 4: Klassiekers

Op kerstavond is er de klassieker ‘Beverly Hills Cop II’ met Eddie Murphy. Op oudejaarsavond is er het vervolg met ‘Beverly Hills Cop III’ en de comedyshow ‘Levend en vers’ van Wouter Deprez. Voor een streepje kerst zendt VTM 4 kerstspecials uit van de Britse komediereeksen ‘’Allo ‘Allo!’ (24/12 en 25/12) en ‘Blackadder’ (25/12). Op donderdag 24 december is de driedelige BBC-reeks ‘A Christmas Carol’ te zien van ‘Peaky Blinders’-maker Steven Knight.

