Vertrouwd jeugdsentiment, hilariteit of toeters en bellen: het beste tv-aanbod in het kerstweekend

Volledig scherm Vrede op aarde - Eindejaarsshow (2021): Sofie Van de Velde, Filip Peeters, Jennifer Heylen, Guy T'Sjoen, Jan Peumans, Jan Paternoster, Micha Marah, Philippe Geubels, Imke Courtois, Pedro Elias en Siska Schoeters © VRT

Jubileumeditie voor Sven De Leijer, want voor de vijfde keer al blikt hij met een knipoog terug op het voorbije jaar. Daarin nodigt hij in de eerste aflevering Michel Wuyts en Cath Luyten uit. Nieuw in de ‘Vrede op aarde’-crew is Siska Schoeters. Zij blikt met een rits bekende gasten terug op 2021 en reikt daarbij awards uit. De Leijer deed dat dit jaar uitzonderlijk niet zelf omdat hij en z’n vriendin dit najaar een ongeboren kindje verloren.

24 december, één, 20u50

Loslopend kerstwild

Volledig scherm Joke Emmers © VRT

Naast heel wat sfeer en gezelligheid kan de feestperiode af en toe ook voor wrevel zorgen. De onvermijdelijke feestkilo’s, de verplichte nieuwjaarsdrink op het werk, originele cadeaus voorzien voor verre familie, het minutieus samenstellen van de menu die zal mislukken … Voor wie nood heeft aan wat humor, zijn er de twee feestspecials Loslopend Kerstwild. Vol inzichten én flauwekul, over de herkenbare tragedie en hilariteit van de feestdagen.

25 en 26 december, één, 22u00

Château Planckaert

Volledig scherm De familie Planckaert in kerstsfeer © VRT

Ondanks dat het kasteel nog verre van af is, droomt de familie Planckaert al weg bij een volledig gerenoveerd kasteel. Ieder van hen heeft zo zijn eigen idee hoe de verschillende ruimtes ingedeeld moeten worden. Om het kasteelgevoel al te ervaren, besluit de wielerfamilie een Breugelfestijn te organiseren in een van de kamers. Als klap op de vuurpijl zorgen Francesco en Christopher nog voor een ongeziene verrassing.

25 december, één, 21u00

Taboe

Volledig scherm Philippe Geubels © © VRT- Sofie Gheysens

Uitstellen, nog eens uitstellen en opnames in horten en stoten. Maar het is Philippe Geubels uiteindelijk toch gelukt zijn tweede seizoen van ‘Taboe’ in te blikken. In de eerste aflevering gaat de komiek in gesprek met mensen die lijden aan een autismestoornis. Later volgen onder meer mensen met een afwijkend uiterlijk, vrouwen en ouderen.

26 december, één, 20u05

Jacques Vermeire: zaalshow I

Volledig scherm Jacques Vermeire in 1993 © VTM

De zenders verdrongen elkaar dit jaar om te vieren dat Jacques Vermeire zeventig werd. Zowel één, Play als VTM zonden hommages en specials uit. VTM sluit dat feestjaar dit weekend af met een zaalshow uit 1993 met Luc Verschueren. Typetjes als Fonske Vermeulen, Jeanke Visser en Kevin Vermeulen passeren de revue.

26 december, VTM, 21u05

Nostalgische films

Home Alone

Volledig scherm Home Alone © Amazon

Geen kerst zonder ‘Home Alone’. Dertig jaar geleden vertederde de inmiddels 41-jarige Macaulay Culkin de halve wereld als Kevin, die de tijd van zijn leven beleeft nadat zijn ouders hem per ongeluk thuis achtergelaten hebben.

24 december, VTM, 20u30

Die Hard

Volledig scherm Bruce Willis in Die Hard © rv

Ratelende machinegeweren en uiteenspattende vensters doen u misschien niet meteen aan jingle bells denken, maar de heerlijke actieklassieker ‘Die Hard’ met Bruce Willis speelt zich wel degelijk af op kerstavond. Een van de weinige kerstfilms die ook fans van het heftigere werk aan de televisie gekluisterd krijgt. Yippee-ki-yay, motherfucker!

24 december, VTM 2, 20u35

Spartacus

Volledig scherm Kirk Douglas in Spartacus © rv

Begint wat vroeger op de avond, want anders zou dit sandalenepos uit 1960 doorgaan tot ver na middernacht. Ook na meer dan zestig jaar blijft Kubricks klassieker nog overeind. Zoals u allicht nog weet, is het Kirk Douglas die slavenleider Spartacus vertolkt. In 70 v.C verzamelt hij een leger lijfeigenen voor een opstand tegen te Romeinen.

24 december, VTM 4, 18u35

E.T.

Volledig scherm E.T. © Universal Pictures

Zorgen voor elkaar, ook dat is een kerstgedachte. Steven Spielberg verfilmde die misschien wel het meest in zijn klassieker uit 1982 over de 10-jarige Eliott die een achtergebleven alien vindt in z’n tuin. Ook na veertig jaar blijven de humor, de magie en de tederheid intact.

25 december, VTM 3, 18u15

Forrest Gump

Volledig scherm Tom Hanks in Forrest Gump. © Paramount

Het was Tom Hanks die de wereld leerde dat het leven is zoals een doos pralines: je weet vooraf nooit wat je zal krijgen. Het chocolaatje dat we de afgelopen twee jaar te verorberen kregen was bitter, maar uiteindelijk kwam voor de laagbegaafde Forrest Gump ook alles goed. Als dat geen kerstgedachte is.

26 december, VTM 2, 22u50

Show en muziek

Michael Bublé’s Christmas in the City

Volledig scherm Michael Bublé © VRT

Elf maanden per jaar hoor je hem amper, maar in december verschijnt ie opeens. Als parel in een kerststronk: Michael Bublé. In deze kerstspecial, 10 jaar na z’n 1 album ‘Christmas’, nodigt hij onder meer Camilla Cabello, Jimmy Fallon en Kermit de Kikker uit in een special vol comedy en muziek.

24 december, één, 23u20

Cirque du Soleil: Volta

Volledig scherm Cirque du Soleil © Photo News

Stunts, vliegwerk en halsbrekende trucks die u zomaar met losgegespte riem in de zetel kan bekijken. ‘Volta’ gaat over een jongen die beroemd wil worden, maar in zijn weg daar naartoe iets helemaal anders vindt.

24 december, Canvas, 20u55

Daens de musical

Volledig scherm Lucas Van den Eynde, Jelle Cleymans en Free Souffriau © Studio 100

De originele, met Lucas Van den Eynde als priester Daens. En dus niet de corona geplaagde 2.0 versie met Peter Van de Velde. Het verhaal van Louis Paul Boon, over de bekende Aalsterse priester die het opneemt voor de arbeidersklasse, is uiteraard onveranderd.

24 december, Play 4, 20u35

Kerstconcert in het paleis

Volledig scherm Koning Filip en koningin Mathilde © Photo News

Met de nodige kerstkilo’s erbij kan u even uitblazen tijdens het kerstconcert in Laken. Op het programma staan o.a. ‘Winter’ uit Vivaldi’s ‘Vierjaargetijden’, ‘Domine Deus’ uit Mozarts ‘Mis in C mineur’, het ‘Ave Maria’ van Schubert en — vanzelfsprekend — ‘Stille Nacht’.

25 december, één, 15u50

Dancing With The Stars: Merry Christmas

Volledig scherm Julie Vermeire in de kerstspecial van Dancing With The Stars © VIER

Julie Vermeire, Kat Kerkhofs, Leen Dendievel, James Cooke, Jani Kazaltzis en Ian Thomas schitteren opnieuw op de dansvloer. Eén van hen zal zich op Nieuwjaarsdag kronen tot dé danskampioen van de feestdagen. Maar ook naast de dansvloer wordt het uitzonderlijk warm en gezellig, want de zes dansende sterren praten openlijk over hun mooie en minder mooie momenten van het voorbije jaar en blikken vooruit op 2022.

25 december, Play 4, 19u45