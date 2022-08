Verslaafd aan plastische chirurgie niet zonder gevaar: “Zorg voor mijn zoontje als er iets met mij gebeurt”

TV Philippe Geubels en Jeroom presente­ren samen nieuw Nederlands comedypro­gram­ma (maar er mag niet gelachen worden)

Comedians Philippe Geubels (41) en Jeroom Snelders (45) steken samen de grens over naar onze noorderburen om er een nieuw comedyprogramma te presenteren voor Amazon Prime: ‘LOL: last one laughing’. Bekende Nederlandse comedians nemen het tegen elkaar op en proberen vooral niet in lachen uit te barsten. Want wie het laatst lacht... is de winnaar.

5 augustus