Verrassing voor de kandidaten van ‘LEGO Masters’ vlak voor de finale

TV Nora Gharib wil geen foto's van dochtertje Chams op social media: “Ik wil haar zelf kunnen vragen of ze dat oké vindt"

5 mei Via haar vlog en social media toont Nora Gharib (27) veel van haar (privé)leven, maar haar dochtertje niet. Dat is een heel bewuste keuze, zo vertelt ze in ‘De Cooke & Verhulst Show’. Ze wil dat Chams hier zelf over kan beslissen.