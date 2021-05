Verrassing in ‘Thuis’: moordenaar Jacques duikt weer op

TV Rechtbank­show ‘Judge Judy' na 25 seizoenen afgerond: “Emotioneel? Het was gewoon het einde van de dag”

17 mei 25 seizoenen lang maakte rechter Judith Sheindlin (78) het mooie weer in ‘Judge Judy’, maar het einde van de populaire rechtbankshow is nabij. Al wil dat niet zeggen dat Sheindlin op pensioen gaat, vertelt ze in The Hollywood Reporter.