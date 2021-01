Verrassing in ‘Big Brother’: kandidaten in dozen hopen een plekje in het huis te bemachtigen

TV ‘Sex and the City’ krijgt vervolg met originele cast, enkel Kim Cattrall doet niet mee

9:07 Goed nieuws voor fans van ‘Sex and the City’. De populaire serie uit de jaren 90 krijgt een tweede leven. Dat heeft HBO Max bevestigd aan Amerikaanse media. Sarah Jessica Parker (55), Kristin Davis (55) en Cynthia Nixon (54) zijn opnieuw van de partij. Grote afwezige is Kim Cattrall (64), die de rol van de wulpse Samantha Jones speelde.