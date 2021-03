Verrassing bij ‘Big Brother’: iedereen is genomineerd

TV Niels Destadsba­der en Tourist LeMC leren wat non-stop steals zijn tijdens de eerste Knockouts in ‘The Voice’

26 maart “Let the Knockouts begin!” Vanavond brak de volgende fase aan in ‘The Voice van Vlaanderen’. In de Knockouts nemen de kandidaten het muzikaal tegen elkaar op in groepjes van 3, met een zelfgekozen nummer. Na de drie optredens valt het verdict van hun coach, die slechts één ticket voor de Battles mag uitdelen. Coaches Natalia, Niels Destadsbader, Koen Wauters en Tourist LeMC denken best goed na over deze keuze, want door de non-stop steals kunnen de andere coaches één talent stelen van hun collega’s. En die steal-optie wordt meteen gretig gebruikt...