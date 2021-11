Verrassende wendingen, een wrange tattoo en een dognapping: zo eindigde dit seizoen van ‘Temptation Island’

Omdat er moet worden opgebouwd naar de hereniging met hun respectievelijke koppelhelften, krijgen we eerst te zien hoe de overgebleven hoofdrolspelers - Aylin, Efrain, Delphine en Bert - hun dream dates afronden.

Daarbij is het in eerste instantie Bert - wie anders? - die voor een verrassing zorgt: hij hoopt namelijk ineens dat het terug goed komt met ons Delphine. Waarop hij enkele traantjes plengt. Iets dat hij gedurende het programma nog niet gedaan heeft. Of nee, wacht...

Niet veel later doet Efrain een - zo mogelijk - nog straffere bekentenis: hij heeft beseft dat Aylin de ware is voor hem, en wil haar een aanzoek doen bij het laatste vuurkamp.

Enfin: voor we het laatste vuurkamp van de voormalige ‘Temptation Island’-verleider en z’n knappe vriendin te zien krijgen, bespreken ze elk afzonderlijk met Viktor en Monica nog eerst de pijnpunten van de voorbije afleveringen. Efrain vertelt aan Viktor dat Aylin z’n droomvrouw is. Iets waar Aylin niet helemaal in gelooft, zo zegt ze tegen Monica. De Nederlandse schone heet het namelijk moeilijk met het beeldmateriaal dat ze te zien kreeg van ‘haar’ Efrain en de Belgische single Shallie. Vooral het feit dat de twee samen op bed lagen, blijft Aylin gigantisch dwars zitten. “Ik wil het liefst bij hem blijven, maar hij heeft me zo voor schut gezet”, zegt ze.

En dan is het tijd voor de reünie! Efrain laat aan Aylin weten dat hij superveel van haar houdt, en dat hij beseft heeft dat ze de ware is voor hem. Mooie woorden, maar Aylin laat zich niet zomaar inpakken. Ze blijft doorbomen over het fameuze bedmoment dat Efrain beleefde met Shallie. Hij gooit met mooie woordjes, maar Aylin lijkt niet goed te weten wat ze met haar gevoelens moet doen. Ze wil Efrain wel vergeven, maar voelt zich eveneens voor schut gezet. Efrain wil het liefst met haar naar huis, maar Aylin ziet zichzelf als single. Bye bye huwelijksaanzoek!

En dan is het tijd voor de clash waar we allemaal op zitten te wachten: de hereniging van Bert en ons Delphine. Maaaaarrrrrrr... Zoals dat ook bij de andere setjes het geval was, is er eerst een afzonderlijke bespreking met de hosts. Zo laat ons Delphine aan Monica weten dat ze kotst van Bert, terwijl hij aan Viktor zegt dat een verzoening eventueel nog mogelijk is. “Maar daar zijn wel een heel pak voorwaarden aan gekoppeld”, klinkt het. Bon, laten we het erop houden dat ons Delphine en Bert niet met dezelfde instelling naar het vuurkamp zijn gekomen.

Om nog wat extra olie op het vuur te gooien - niet dat dat écht nodig was, maar kom - krijg Bert vervolgens nog fragmenten te zien van de dream date die ons Delphine beleefde met Joop. Daarin wordt er op seksueel vlak het een en ander geïnsinueerd, en dat vindt Bert niet zo aangenaam. Meer zelfs: volgens hem zijn deze ‘vieze dingetjes’ - dankuwel Nico, om die term te lanceren - té vies.

En dan is het - bam bam baaaaaaaaam - eindelijk tijd voor de hereniging van deze twee ‘love birds’. Bert gunt ons Delphine geen blik, terwijl zij dat lachwekkend vindt. Waarop hun allerlaatste vuurkamp in sneltempo uit de hand loopt.

Zo gaat het al snel over Bert, en het feit dat hij volgens ons Delphine twee keer een prostituee heeft bezocht. “Ik heb op die tien jaar tijd nooit seks gehad met een andere vrouw”, klinkt het bij Bert. Nu niet dat we kritisch willen zijn - enfin, jawel -, maar dat wisten we toch al? Na die bekentenis van ons Delphine in aflevering zes zei Bert immers dat hij beide keren niet meer durfde. “De intentie was er, maar ik kon het niet”, aldus Bert.

Waarop ze verder kibbelen over het feit dat Bert ons Delphine een hoer genoemd heeft. Classy. Héél classy.

Maar daarmee is het - #dramaisnotacrime - uiteraard nog niet gedaan. Vervolgens zet Bert een bom - of beter: klein oerwoud - op over het allerlaatste fragment dat hij van ons Delphine te zien kreeg. Waarop ons Delphine aanvankelijk het hele gebeuren probeert te ontkennen. Wanneer Viktor Verhulst haar vervolgens op de inhoud van het fragment wijst, geeft ons Delphine schoorvoetend toe dat er wel bepaalde dingen gezegd - en gebeurd - zijn. Al blijft ze erbij dat ze niet naakt gedoucht heeft, of het klokkenspel van Joop aan een uitgebreide studie heeft onderworpen. Kan zijn, maar Bert gelooft er niets van.

Vervolgens spreekt hij ons Delphine aan over het feit dat ze hem jarenlang controleerde via camera’s. “Sommige dingen zijn privé”, klinkt het. Maar daar is z’n ex het niet mee eens. “Mensen mogen alles weten”, zegt ze. “Ik ben hier niet om leugens te vertellen.” Een opmerkelijke uitspraak, aangezien ze enkele minuten eerder nog ontkende dat ze zelfs maar gekust had met Joop. Puntje voor Viktor, die ons Delphine hier ook op aanspreekt.

“Jij was hier voor jezelf”, gaat Bert vervolgens verder. “Ik was hier voor ons.” Bert en ons Delphine gaan - verrassing, verrassing - niet samen naar huis. Meer zelfs: ze zijn er beiden zeker van dat het nooit meer goed zal komen.

Bert en ons Delphine zouden Bert en ons Delphine niet zijn, als er daarna nog een knallende ruzie komt. Zo gauw ze in de auto zitten, vliegen de verwijten heen en weer. Wij onthouden vooral dat volgens ons Delphine ‘alle wijven in een string rondlopen’. Not our words.

Voor we meer van die filosofische doordenkers op ons bord krijgen, ontdekken we hoe het drie maanden later met Aylin en Efrain gesteld is. Laatstgenoemde vertelt nog eens dat de connectie met Shallie puur vriendschappelijk was, maar hij gaat ook niet zeggen dat hij daar “een heilig boompje” was.

Grappig, maar laten we nooit onderstaand pareltje vergeten:

Maar goed: ondanks de strubbelingen tijdens ‘Temptation Island: Love or Leave’ - en de uitdrukkelijke wens van Aylin om het programma te verlaten als single -, zijn de twee opnieuw een koppel. “Zij is de enige die me begrijpt”, aldus Efrain. “Ze is mijn compagnon, mijn toekomstige vrouw, de moeder van mijn kinderen.”

Vervolgens mogen ook Deborah en Koen nog eens komen opdraven. Zij waren te zien in de eerste drie afleveringen, maar werden toen naar huis gestemd. De ‘schuld’ van Deborah, die zich volgens de single mannen onvoldoende openstelde. Voor dit koppel is ‘Temptation Island: Love or Leave’ dan ook op een succesvolle manier geëindigd. Ze lieten nadien ook een kleine taahtoe - zoals Koen tattoo uitspreekt - zetten, om hun liefde te vereeuwigen. “To infinity and beyond”, staat er nu samen op hun lijf te lezen.

Maar ‘t is niet omdat ‘Temptation Island: Love or Leave’ goed eindigt en je samen een tattoo zet, dat je relatie ook overeind blijft. Twee weken nadat ze een gezamenlijke kleurplaat lieten zetten, is het namelijk gedaan tussen Deborah en Koen. Laatstgenoemde is vreemdgegaan, en dat was voor Deborah - die eerder Koen bedroog - de druppel. “Ik was zo boos dat ik z’n kleren door het raam heb gegooid”, klinkt het. Waarop Deborah in tranen uitbarst, en zegt dat ze nog steeds van Koen houdt. Ocharme.

Als uitsmijter krijgen we ook nog een update van ons Delphine - helemaal assorti met haar interieur - en Bert. Ons Delphine is nog altijd blij dat ze single is, terwijl Bert benadrukt dat hij niet op z’n eentje het programma wilde verlaten. “Met die instelling ben ik er niet aan begonnen”, zegt hij. Maar goed: de twee kwamen er al snel achter dat hun relatie niet meer te redden viel. “Ik ben wel blij dat ik niet met modder heb gegooid”, aldus Bert. Je vriendin een h**r noemen op nationale televisie is uiteraard het schoolvoorbeeld van beleefdheid. Of toch in de wereld van Bert.

Oh ja: volgens Bert is het enige probleem dat hij hun hondje Fiona niet meer ziet. Volgens Bert het resultaat van een soortement ontvoering, waardoor hij nooit afscheid heeft kunnen nemen van z’n hond. Maar ondanks dat vreselijke drama heeft Bert ook goed nieuws: er is sinds kort een nieuwe liefde in z’n leven. Of ze ook kan apporteren? Daarop hebben we - helaas - dit seizoen geen antwoord gekregen.

Tot volgend jaar!

