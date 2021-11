Verrassende trio’s en het afscheid van de topfavoriete van Ingeborg: dit was de kwartfinale van ‘K2 zoekt K3'

TV RECENSIE. ‘The Window’: “Onderhou­dend, maar alle clichés over de voetbalwe­reld passeren de revue”

Frustratie, haat en afgunst: dat zijn zowat de gevoelens die domineren in de profvoetbalwereld als we de nieuwe Engelstalige serie ‘The Window’ moeten geloven. De internationale coproductie, bij ons te bekijken op Streamz, verkent de meedogenloze werking buiten het veld van het spel en schetst daarbij geen rooskleurig beeld. Maar kan deze reeks, met in de hoofdrollen onder andere onze eigenste Lynn Van Royen, ook overtuigen? Bram De Brabander zoekt het in onze ‘Kijkgids’ voor u uit.

