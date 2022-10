Verontrustende zedenzaak bij ‘Het parket’: “Een ouder doet zoiets gewoon niet”

Volgens de parketmagistraat heeft de man gefilmd hoe hij zijn dochter seksueel misbruikt. De filmpjes in kwestie zou hij later doorgestuurd hebben naar andere pedofielen. “Een ouder doet zoiets gewoon niet”, klinkt het in ‘Het parket’. “Hij ziet zijn dochter puur als een lustobject." Wellicht zal de man nu ontzet worden uit zijn ouderlijk gezag. Een levenslange gevangenisstraf is niet mogelijk. “Bij zo’n misdrijven gaat het om maximum 20 jaar.”

Daarnaast behandelt Lies in Ieper het dossier van een seriële inbreker die tijdens zijn vluchtpoging probeerde in te rijden op agenten. ​Patty trekt in het kader van ‘Operatie Kerkhof’ dan weer naar De Panne voor de opgraving van een lijk. Eind jaren 90 stierf een man en 25 jaar later heeft het slachtoffer nog steeds geen identiteit. In Brugge is Roeland bezig aan zijn laatste werkdag. Uitbollen zit er niet in, want hij krijgt te maken met een schrijnende opvoedingssituatie. Een vader rijdt dronken én onder invloed van drugs rond met zijn kinderen.