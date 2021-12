Véronique Leysen over vervolg ‘Sex and the City’: “Hopelijk met dezelfde humor”

Vanaf vandaag kan je de nieuwe vervolgserie van ‘Sex and the City’, ‘And Just Like That’, op Streamz bekijken. Eindelijk zullen we te weten komen of Mr. Big en Carrie nog steeds gelukkig zijn en hoe de schrijvers de afwezigheid van hoofdpersonage Samantha zullen opvangen. Of de vervolgserie zonder Kim Catrall (Samantha) eigenlijk een goed idee is, vroegen Senne en Desna aan superfan Véronique Leysen. Ze polsen naar haar verwachtingen rond de nieuwe serie. Ontdek er alles over in een nieuwe Showbits-video!