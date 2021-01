Véronique De Kock openhartig over miskraam: “Ik zat al huilend in de auto”

Publiek figuur

Het was voor De Kock geen makkelijke periode, zo vertelt ze nog. “Iedereen krijgt wel te maken met een overlijden, iedereen krijgt te maken met een tegenslag, of wat dan ook. Maar wij hebben het nadeel dat we een publiek figuur zijn, en als je geboekt wordt voor een presentatie - dat zijn shows, gala’s en bedrijven - dan hebben die mensen geen boodschap aan wat ik had meegemaakt.”

“Ik zat al huilend in de auto op weg naar die presentatie”, zo vervolgt ze. “Je doet je ding met een smile op het podium en keert al huilend terug in de auto. Dat is zo, je zet even je masker op en doet je show. Dat hoort erbij, je kan dat anders niet maken.” Véronique sloeg zich er uiteindelijk wel door: “Maar dat heb ik moeten leren, écht moeten leren. Zo van: ‘Komaan Véro, je kan dit, go for it!’ En dan liefst niet met te veel mensen praten achter de schermen. Maar je gewoon in je eigen even afzonderen.”