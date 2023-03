Véronique De Kock ontmaskerd als Mummie: “Ik wilde geen pak waarin mijn lichaamsvormen duidelijk te zien zouden zijn”

TV Daphne Paelinck stapt na ‘Thuis’ ook echt in het huwelijks­boot­je: “Zoals mijn personage Christine het aanpakt, wil ik niet trouwen”

Het is zover: vanavond trouwen Christine en Adil in ‘Thuis’. Voor Daphne Paelinck (34) een mooie generale repetitie, want de actrice is zelf verloofd met theatermaker Randall Van Duytekom, de papa van hun dochters Mae (1,5) en Allie (3,5). “Randall deed z’n aanzoek tijdens de bevalling van ons tweede dochtertje, mijn water was net gebroken”, vertelt ze in ‘TV Familie’.