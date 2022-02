Vermommingen én ontmaskeringen in ‘The Masked Singer’ zorgen wereldwijd voor openvallende monden

TVIs Dimitri Vegas de Papegaai? En wie is in godsnaam IJskoning? Elke vrijdag opnieuw is het zalig om met familie, vrienden én anderhalf miljoen andere Vlamingen te raden naar wie er onder de maskers zit. Maar ‘the guessing game’ is niet het enige succesingrediënt van ‘The Masked Singer’, het best bekeken VTM-programma ooit. Ook naar die prachtige, handgemaakte kostuums blijft een mens kijken. Dat is zo bij ons, maar ook in de rest van de wereld. En hoe groter het land, hoe groter de sterren die vanonder het masker komen - no offense, Yanina. Een overzicht van de 25 strafste vermommingen én ontmaskeringen.