Vermiste jongen zorgt voor paniek in 'Helden van Hier: Politie Oostende’

TV Gert ontdekt iets vervelends tijdens boottocht in Saint-Tro­pez: “Ik ga naakt op onze toren met een vlag zwaaien”

8:12 Gert en Ellen maken in ‘De Verhulstjes' een toeristisch boottochtje. Ze waren nieuwsgierig wat de reisleider over hun villa in Saint-Tropez te zeggen had. Stiekem hoopte Gert dat hij werd vermeld, maar de gids heeft duidelijk nog niet gehoord over de villa van de familie Verhulst. “We hebben het saaiste huis van de baai.”