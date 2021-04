Verloofde Roxeanne reageert op Hazes-docu: “Vreemde manier van straatje schoonvegen”

TVErik Zwennes, de manager en verloofde van Roxeanne Hazes, heeft op Instagram gereageerd op de documentaire ‘Kleine Jongen’ van de Nederlandse zender AvroTros. In de film over André Hazes senior zijn privébeelden van de familie te zien waarvoor Roxeanne naar eigen zeggen geen toestemming heeft gegeven. Na woede van de zangeres, besloot de omroep het intro van de documentaire aan te passen.

Volgens AvroTros heeft Roxeanne de mogelijkheid gekregen de documentaire vooraf te bekijken en te bespreken, maar zou ze dit hebben afgewezen. Dat is onzin, aldus Zwennes. “Vreemde manier om je straatje schoon te vegen”, schrijft Zwennes op Instagram over het besluit van AvroTros. “Er is enkel contact geweest met de regisseur en co-producent die, nadat op vriendelijke en uitvoerige wijze duidelijk was gemaakt dat er niet meegewerkt zou worden, eenzijdig het contact heeft verbroken.”

Roxeanne liet gisteravond op Instagram weten geen toestemming te hebben gegeven om archiefmateriaal van het gezin te gebruiken. Het gaat volgens de 28-jarige zangeres onder meer om beelden die zij met haar eigen recorder heeft gefilmd. In een van de fragmenten is een van de laatste gesprekken te zien die zij met haar vader had.

‘Makkelijke geste’

Avrotros liet in een eerdere reactie aan onze collega’s van het AD weten dat de privébeelden waaraan Roxeanne refereert niet in de documentaire zitten, juist omdat Roxeanne had aangegeven niet mee te willen werken. “Helaas komt er wel een kort shot voor in de intro van de serie. Dit is inmiddels aangepast.” Weduwe Rachel Hazes en zoon André hebben wel meegewerkt aan de film.

De omroep en producent Vincent TV willen naar aanleiding van de reactie van Zwennes geen nadere toelichting meer geven. “Niemand heeft er belang bij deze zaak via de media uit te vechten”, aldus een woordvoerder van AvroTros. “Wij zullen er verder niets meer over zeggen.” Ook producent Vincent TV wil geen commentaar geven.

Zwennes zegt niet in onderhandeling te gaan over het gebruik van de beelden. “Over een reeks die om vele redenen en op deze manier niet gemaakt had mogen worden. Het is ook een nogal makkelijke geste wanneer de helft van de reeks al live staat.” Zwennes sluit zijn bericht af met de boodschap dat AvroTros nog steeds geen contact heeft opgenomen met hem of Roxeanne.

De eerste aflevering van ‘Kleine Jongen’ werd woensdag door 809.000 mensen bekeken.

