Verliest Gunther Levi opnieuw een tv-job? “Misschien is het wel goed dat ik even niet meer op tv kom”

ShowbizzEen ongeluk komt nooit alleen. Na zijn ontslag bij ‘Familie’ ziet Gunther Levi (45) ook een andere tv-rol eindigen: de productie van ‘#LikeMe’ wordt na het vierde seizoen voorlopig stilgelegd. Hij wil het nu even rustig aan doen, al gelooft hij niet dat zijn tv-carrière voorbij is. “Het merk Gunther Levi is sterk genoeg.”

Wie dacht dat de storm rond het ontslag van Gunther in ‘Familie’ wel vanzelf zou gaan liggen, vergist zich: de woede lijkt alleen maar toe te nemen. Zo wil de beheerster van de Facebookgroep die zich kant tegen de exit van Peter Van den Bossche zich uit protest laten vastketenen aan de poort van de opnamestudio. “Na de rol van Peter 23 jaar te hebben gespeeld, had ik wel enige commotie verwacht”, reageert Gunther. “Maar dat het zulke proporties zou aannemen? Nee, dat had ik niet zien aankomen.”

Eerlijk, doet het jou deugd dat het vuur zo wordt ­opgepookt?

“Het is niet aan mij om daar iets over te zeggen. Ik ben vooral dankbaar voor de duizenden berichten en mails. Dat doet mij echt iets. Ik wist echt niet dat ik zoveel trouwe aanhangers heb. Al die jaren bij ‘Familie’ zijn dus niet voor niets geweest en het sterkt mijn gevoel dat mijn tv-carrière nog niet voorbij is.”

Je vreest niet dat je je voor jaren verbrand hebt door zo lang Peter te spelen?

“Het merk Gunther Levi is sterk genoeg. Mensen zien mij niet zozeer als Peter Van den Bossche, maar als ­Gunther. En ik blijf sowieso te zien in het derde seizoen van ‘#LikeMe’. Maar het klopt dat er voorlopig geen tv-werk in mijn agenda staat. En ik ga er niet actief naar op zoek.”

Quote Ik heb al goed geboerd, maar met pensioen gaan? Da’s nog een beetje te vroeg Gunther Levi

Waarom niet?

“Na 28 jaar is het misschien goed dat ik een tijdje van het scherm verdwijn en even uit die razendsnelle rollercoaster stap. Daarna zien we wel. ’t Is niet dat ik plots niets meer om handen heb, hé.”

Deze week speel je de première van ‘Kerstekinderen’.

“Een komisch stuk van Sven De Ridder. Het was al meer dan tien jaar geleden dat ik nog op de planken stond, wegens geen tijd. Maar ik denk dat ik mij nu weer wat meer op theater ga toespitsen.”

Je blijft natuurlijk ook bij de Romeo’s aan de slag.

“En onze agenda voor 2022 begint aardig vol te lopen. Hopelijk strooit corona geen roet meer in het eten. En tot april zijn mijn vrouw en ik bezig met de bouw van een nieuwe showroom voor ArtFashion in Herentals.”

Werk genoeg, dus.

“Zeker en vast! Vroeger had ik vier jobs, nu nog drie. En ik zit alweer op nieuwe ideeën te broeden.”

Vertel.

“Mijn soloproject met hits uit de jaren 60, 70 en 80 begint goed te lopen, maar ik wil misschien opnieuw eigen nummers gaan uitbrengen, dat is ondertussen alweer een tijd geleden. Ik heb al goed geboerd, maar met pensioen gaan? Da’s nog een beetje te vroeg! (lacht)”

LEES OOK: