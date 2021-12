Verkleedkoningin Nathalie Meskens leeft zich opnieuw uit in ‘Wat een jaar!’: “Als kind al paradeerde ik in mama’s kleren”

De Falklandoorlog, het auto-ongeluk van Grace Kelly en de hoogdagen van Duran Duran. Het jaar 1982 staat centraal in de eerste aflevering van het vierde ‘Wat een jaar!’-seizoen. Koen Wauters (54) en Jonas Van Geel (36) trekken daarin hun blazers met opgetrokken mouwen aan, Nathalie Meskens pronkt in blauw jurkje en flitsende botjes. “Een outfit geïnspireerd op de Dolly Dots”, vertelt Nathalie Meskens. “Ik ben zelf geboren in 1982 dus een actieve herinnering aan de groep heb ik niet, maar hun grootste hit ‘Love Me Just A Little Bit More’ ken ik uiteraard wel. Ik herinner me hoe ik toen tussen die opnames door aan de afkolfpomp hing voor Lima (haar oudste dochter van 1,5, red.). Niet evident (lacht).”